Surfer knust af kæmpebølger

For tiden afholdes den første udgave af 'Nazaré Tow Surfing Challenge' ved den portugisiske Atlanterhavskyst.

Her kom sidste års nummer syv på verdensranglisten alvorligt til skade, da han var ved at blive transporteret i land på en båre.

Det viser en video fra nyhedsbureauet AP.

På vej ind til kysten blev han og føreren af en jetski fanget i en sandwich af to voldsomme bølger, hvilket sendte parret på himmelflugt. I videoen ses det, hvordan han bevidstløs skyller i land med hovedet nedad.

- Han blev hastet til hospitalet. På nuværende tidspunkt er hans tilstand stabil, og han er ved bevidsthed. Han vil blive på hospitalet til observation, har World Surf League, der arrangerer surfturneringen meldt ud.

Bølgernes konge

Når det kommer til surfing, er Nazaré i Portugal et af de ypperste steder, man kan søsætte sit bræt og ride på bølgerne. På gode dage kan disse nå op til 30 meters højde. Og det er der en helt særlig grund til.

Lige ud for kysten er der en underjordisk kløft, der er fem kilometer dyb og 200 kilometer bred. Til sammenligning er Grand Canyon i USA 1800 meter dyb.

Arrangørerne bag turneringen mener, at tirsdagens bølger nåede op på 13 meters højde. Det var derfor en voldsom højde Alex Botelho faldt fra.

I Nazaré blev der i november 2017 sat verdensrekord for højest redet bølge, da brasilianske Rodrigo Koxa red en 24,4 meter høj bølge.

Se den vanvittige verdensrekord her. Video: AP/Newsflare

Det voldsomme uheld har fået nogen surfere til at tænke sig om en ekstra gang.

'I dag blev jeg konfronteret med alvoren i vores sport. Hjerteskærende at se min bror Alex Botelho svæve mellem liv og død foran hele verden. Ærligt, så ville få have overlevet...', skriver surferen Nic von Rupp i blandt andet i et Instagram opslag.

Her bliver verdensrekorden for højeste surfede bølge for kvinder slået. Video: www.worldsurfleague.com