Svensk stjerne rykker til Rusland

Mens mange sportsstjerner forlader Rusland på grund af krigen i Ukraine, gør basketballspilleren Jonas Jerebko det stik modsatte.

Den 35-årige svensker, der har en fortid i flere NBA-klubber, har skrevet kontrakt med CSKA Moskva, hvor danske Gabriel 'Iffe' Lundberg indtil for nylig spillede.

Det har omgående fået konsekvenser for Jonas Jerebko. Hans personlige sponsor, drikkevarefirmaet Vitamin Well, har således valgt at droppe samarbejdet med ham.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

Selv er svenskeren glad for skiftet til den russiske hovedstad.

- Det er en ære at komme til en så historisk klub som CSKA. Jeg har ventet på en mulighed for at spille basketball igen, og jeg er meget glad for at komme med på holdet, siger han ifølge klubbens Twitter-profil.

Danske Gabriel 'Iffe' Lundberg fik sin kontrakt med CSKA ophævet tidligere i marts. Han er nu rykket til NBA-klubben Phoenix Suns. Han rev kontrakten over af hensyn til sin families sikkerhed.

Hos Sveriges Basketballforbund er man ikke imponeret af Jonas Jerebkos dømmekraft.

- Vi er nødt til at tage en diskussion om det - både internt og med Jonas, siger forbundets generalsekretær, Fredrik Joulamo, til det svenske nyhedsbureau TT.

Om skiftet får konsekvenser for Jonas Jerebkos deltagelse på Sveriges landshold, vil Fredrik Joulamo endnu ikke tage stilling til. Han bakker dog fuldt op om de sanktioner, der har ramt Rusland efter invasionen af Ukraine.

En af sanktionerne er, at alle russiske basketballklubber er blevet udelukket fra internationale turneringer. CSKA er dermed ikke længere en del af Euroleague.

Jonas Jerebko har ti år som NBA-spiller bag sig. Han har tørnet ud for klubberne Detroit Pistons, Boston Celtics, Utah Jazz og Golden State Warriors.

Fra 2019 til 2021 spillede han også i den russiske hovedstad. Her tørnede han ud for Khimki Moskva.

Han har været uden klub siden januar sidste år, men drømmer fortsat om et comeback i NBA, har han ifølge TT udtalt for nylig.