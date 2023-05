Sverri Nielsen bliver nummer fire - ingen danske EM-medaljer

Danmark slutter EM i roning i slovenske Bled uden medaljer.

Det står klart, efter at Sverri Nielsen måtte nøjes med en fjerdeplads i finalen i singlesculler søndag eftermiddag. Han var den sidste dansker i aktion på europamesterskabets sidste dag.

På forhånd var Sverri Nielsen et stort medaljehåb, men han endte med at være over 2,5 sekunder fra en plads på podiet.

Sverri Nielsen er fra Færøerne, men stiller op for Danmark ved mesterskaber for at kunne komme til OL.

I finalen havde Sverri Nielsen hele tiden et efterslæb, og trods et ihærdigt forsøg på at sætte en slutspurt ind kunne han ikke klemme sig på podiet.

Færingen vandt VM-sølv i 2019. Året efter blev han europamester, mens det i 2021 blev til EM-sølv. Han var ikke med ved EM sidste år.

Tidligere søndag blev Rasmus Lind nummer fem i finalen i letvægtssinglesculler. Den 21-årige dansker var cirka tre sekunder fra en bronzemedalje, men var reelt ikke indblandet i medaljestriden.