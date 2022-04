Ærgrer sig over Pernille Blume

Isoleret set er et dansk VM-hold med OL-helten Pernille Blume at foretrække. Hun er en stor stjerne i dansk idræt og per automatik med for at vinde medaljer.

Det er isoleret set.

Verden anno 2022 er en lidt anden. For Blume er ikke, hvor hun burde være, hvis hun skulle med til VM i Ungarn til sommer.

Det mener hun selv, og det mener landstræner Stefan Hansen. Det skyldes blandt andet, at hun i efteråret deltog i 'Vild med Dans'.

- Det er en beslutning, der er truffet i fællesskab. Vi kigger selvfølgelig løbende på vores atleter og vurderer, hvor de er. Derpå træffer vi beslutninger til den korte og den lange bane. Det har i dette tilfælde betydet, at Pernille ikke skal med til VM, siger han til Ekstra Bladet.

'Det ubestridte største mål'

- Det er ærgerligt. Selvfølgelig er det det, men jeg er overbevist om, at det er den rette beslutning. For det har også den konsekvens, at hun nu kan begynde at arbejde frem mod VM næste år samt OL i 2024, der er det ubestridt største mål, fortæller han.

- Men hvad er det helt konkret, hun mangler?

- Helt basalt mangler der noget på formen. Men også mentalt. For det skal være på plads, når man skal ud og konkurrere med de bedste i verden. Og når man har været på toppen i 10-12 år, som Pernille har…det er et slid, og det skal man huske at have respekt for.

Pernille Blume og Morten Kjeldgaard blev nummer tre i efterårets udgave af Vild med Dans. Foto: Tariq Mikkel Khan)

- Hendes deltagelse i Vild med Dans er blevet brugt som en del af forklaringen på, at hun ikke er, hvor hun skal være. Er det tilfredsstillende for dig som træner?

- Det har haft en kortsigtet pris, for træningsforløbet har været vildt hårdt. Det oplevede Lotte Friis, Mie Ø. Nielsen og Jeanette Ottesen også, da de var med. Men vi har oplevet, at det har givet Pernille en glæde at være med. Det har givet energi og fornyet lyst, selvom det har taget lidt længere tid at komme tilbage, siger han.

- Jeg har været tæt på hende undervejs i forløbet, og det har været tydeligt at mærke, hvad hun har fået af energi og glæde, og det kan vi så nu omsætte til svømmetræningen.

VM foregår 18.-26. juni og har fra Danmark deltagelse af Emilie Beckmann, Helena Rosendahl Bach, Julie Kepp Jensen, Rasmus Nickelsen og Signe Bro.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Pernille Blume.