Afbryder tv-interview midt i Blume-chok: - Hun må have fået blackout

Den hollandske svømmer Femke Heemskerk havde lige kvalificeret sig til finalen i 100 meter fri ved EM. Hun havde netop forladt bassinet og var i færd med de obligatoriske flash-interview.

Og så var det, at hun blev gjort opmærksom på konkurrentens kollaps.

På fjernsynsskærmen ved siden af Heemskerk blev den anden semifinale vist, og interviewet med hollandsk tv tog pludselig en drejning.

For Blumes mærkværdige taktik om at give fuld gas de første 50 meter og sætte hånden i bassinkanten halvvejs, sørgede for et højst overraskende dansk exit.

Heemskerk var målløs, mens hun stod der foran mikrofonen og kameraerne. Hun flakkede med øjnene og spejdede rundt efter en forklaring på det, der lige var sket med Blume i bassinet ved siden af.

- Hun må have fået blackout. Undskyld, men det må jeg godt sige, sagde Heemskerk i interviewet, som kan ses på TV2 Sport.

Midt i forundringen var der også tid den hurtige mellemregning. For med Blume ude af spillet, ser vejen til en potentiel medalje pludselig noget nemmere ud for Heemskerk.

- Det kan jo blive min chance, udbrød det hollandske håb.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Femke Heemskerk i bassinet under EM. Foto: AP

Heemskerk er langt fra den eneste, der er chokeret over Blumes ageren i Glasgow.

I den danske EM-lejr har man efter semifinalen forsøgt at finde ud af, hvordan det danske guld-håb kunne droppe en fælles plan for at satse på sit eget projekt.

- Jeg og EM-trænerstaben er dybt forundrede over den præstation, som Pernille Blume leverede i aften i 100 m fri semifinalerne, lyder det fra Dansk Svømmeunions sportschef, Lars Green Bach, i en pressemeddelelse.

- Forud for løbet havde trænerstaben ikke mindre end tre gange gennemgået en minutiøs race-strategi sammen med Pernille, og hele vejen igennem var der enighed om planen også fra Pernilles side, siger sporchefen.

Men Blume havde andre tanker og valgte altså at svømme mod strømmen. Hun vidste godt, at det ville skabe uro, og landstræner Dean Boles har da også været på ekstra arbejde efter den besynderlige aktion.

- Det var ikke en normal situation at være vidne til, men det skete, og vi kan ikke gå tilbage i tiden. Vi skal se fremad. VI havde en diskussion og har håndteret sagen internt på holdet, siger Boles til Ekstra Bladet.

Team Danmark-direktør: Uforståeligt Team Danmark-direktør Lone Hansen er ikke helt med på, hvorfor Pernille Blume gjorde, som hun gjorde, men hun slår samtidig koldt vand i blodet Lone Hansen, direktør i Team Danmark, fulgte med, da Pernille Blume som forhåndsfavorit skuffede fælt i EM-semifinalen tirsdag aften i Glasgow. - Det er brandærgerligt, at Pernille, der har været så driftssikker, svømmet så godt og haft så meget fart i kroppen gennem hele ugen, kikser i den semifinale, som jeg følte, at hun bare ville køre hjem, siger hun til Ekstra Bladet. - Jeg ved godt, at når det handler om marginaler, så ligger det i en eliteatlets DNA at satse nogle gange og gå efter en fantomtid. Det er den fandenivoldskhed, der også har båret dem frem, men som nogle gange kommer frem, når den ikke skal være der. - Det er også lidt uforståeligt for mig, fordi hun har svømmet så fantastisk og trukket fra sine egne tider, siger Lone Hansen. Hun og Team Danmark poster årligt millioner i netop toppen af dansk svømning i bestræbelserne på at hente medaljer til Danmark. Netop i det lys er Blumes indsats en regulær skuffelse. Lone Hansen slår dog koldt vand i blodet. - Jeg er godt klar over, at der i svømningen er et generationsskifte i gang, så på dette tidspunkt er jeg ikke bekymret. Der er en bred, god trup, hvor de unge også viser, at de kan præstere på dagen. - EM er også bare et skridt på vejen mod OL i Tokyo i 2020, siger hun. Vis mere Luk

Se også: Satte sit ego over alt andet: Du pisser på alle, Blume!

Se også: Landstræner lægger låg på Blume-skandale: - Ikke en normal situation

Se også: Eksperten klar i mælet: Egoistisk og respektløst af Blume

Se også: Kæmpe fiasko for Blume: Ekspert rystet over stjernen