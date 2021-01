Betalte rådgivning til fyret direktør: 'Peanuts'

Direktør Pia Holmen fik efter sin fyring bevilget professionel karriere-rådgivning, såkaldt outplacement, af Dansk Svømmeunion.

Det bekræfter formand Lars Jørgensen over for Ekstra Bladet. Han vil dog ikke oplyse omfanget.

- Jeg har ikke lyst til at gå i detaljer omkring hendes fratrædelse, men det har været en del af fratrædelsespakken, at hun kunne få mulighed for rådgivning til sin karriere fremefter.

- Det finder jeg helt naturligt, forklarer Lars Jørgensen og omtaler udgiften som meget lille.

- Vi taler peanuts, siger han.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan bestyrelsen gav den fyrede direktør en fratrædelsespakke på 728.000 kroner og havde lagt op til en storstilet afskedsreception med hende 11. september.

Der var sat 100.000 kroner af til arrangementet, som dog blev aflyst på grund af coronanedlukningen.

Dansk Svømmeunion havde i 2019-regnskaber indtægter for 14.685.230 kroner. Heraf var de 9.283.241 kroner tilskud fra DIF, mens 2.098.835 kroner stammede fra klub-kontingenter.

Rådgivning for 900.000 under skandale

Atleter om svømmeunion: De fatter jo intet

Forlanger svar fra minister: Hvordan kan det ske?