Blume bryder tavsheden: Derfor vil jeg ikke

Det har vakt opsigt, at verdensmesterskaberne i svømning til sommer bliver uden Danmarks med afstand største svømmer, Pernille Blume.

Den tredobbelte OL-medaljevinder har i samråd med landstræner Stefan Hansen besluttet at melde fra, fordi hendes fokus og fysiske tilstand ikke vil være tilstrækkelig til et VM.

På Instagram skriver hun fredag:

- Jeg har valgt at droppe VM og EM denne sommer, fordi jeg har følt mig lidt stresset på det seneste.

- Jeg er ikke fysisk og mentalt klar til at konkurrere, skriver hun.

- Jeg ved nu, at jeg ikke vil nyde at svømme ved et stort mesterskab. Jeg har altid troet på, at jeg skulle nyde, hvad jeg laver, for at præstere. Jeg er et sted nu, hvor dét at passe på mig selv og min krop er en bedre investering end at forcere noget.

- Jeg elsker fortsat at svømme, og det fortsætter jeg med, og mit mål er stadig Paris 2024.

- Nu er mit fokus at bygge mig selv op mentalt og fysisk uden at skulle presses i konkurrenceøjemed. Jeg har besluttet at forfølge en anden af mine drømme. Jeg tager til Bali i maj for at gennemgå en træning som yoga-instruktør, skriver hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få Pernille Blume til at sætte ord på situationen og det faktum, at hun har opprioriteret Vild med dans i efteråret, hvilket ifølge landstræner Stefan Hansen skulle hænge sammen med den aktuelle situation.

Det er ikke lykkedes, men du kan læse interviewet med Stefan Hansen her: Ærgrer sig over Pernille Blume

VM foregår 18.-26. juni og har fra Danmark deltagelse af Emilie Beckmann, Helena Rosendahl Bach, Julie Kepp Jensen, Rasmus Nickelsen og Signe Bro.

Der er EM i Rom 11.-21. august.

