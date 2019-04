Blume frygtede for sit liv: 'Skal jeg dø?'

Efter i december at have gennemgået en operation for en hjertefejl, fortælle Pernille Blume nu, at hun var bange og frygtede for sit liv

- Når der er noget galt med ens hjerte, så er det svært at håndtere rent mentalt.

- Man kan ikke undgå at få en... 'skal jeg dø?'

Pernille Blume blev i december opereret for et lille hul i hjertet. Det blev fundet, efter at hun gennem længere tid havde haft smerter og sågar en blodprop i hjernen.

I første omgang var meldingen, at den danske OL-guldvinder på 50 meter fri måtte leve med det, men senere viste en operation sig mulig. Det åbnede dog for en anden form for frygt, fortæller hun i programmet 'Sport Fokus' på TV2 Play.

- Jeg var lidt bange for at skulle ind og have opereret hjertet. Jeg var bange for genoptræningen og for at komme i gang med at svømme igen.

- Ville min krop kunne det samme igen? Kommer det her til at gøre, at min karriere slutter?, spørger hun i programmet.

Alle forståelige bekymringer, men her fire måneder efter operationen er hun for længst kommet tilbage i bassinet. Formen er kraftigt på vej op, mens hun mentalt kæmper for at ryste hele oplevelsen af sig.

Planen er dog at vende tilbage på konkurrenceniveau sidst på måneden - uden dog at vide, hvilket niveau hun reelt er på.

Se også: Godt nyt efter hjerteoperation

Skjult sygdom: Hver fjerde dansker har hul i hjertet