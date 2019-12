Blume henter EM-bronze på 50 meter fri

Den danske svømmestjerne Pernille Blume sikrede sig søndag endnu en bronzemedalje på sidstedagen ved kortbane-EM i Glasgow.

Denne gang i 50 meter fri. Selv om den danske olympiske mester hang lidt efter vendingen, så kom hun med en flot slutspurt og slog hånden i bassinkanten i tiden 23,73 sekunder.

Guldet gik til russeren Maria Kameneva i tiden 23,56 sekunder, mens sølvet gik til franske Mélanie Henique i tiden 23,66 sekunder.

I kvindernes 4 x 50 meter medley efterfølgende var Blume atter i vandet for at svømme sidsteturen for Danmark. Hun kunne dog ikke indhente det tabte, så det endte med en dansk fjerdeplads.

Blumes første medalje ved EM var i holdkappen på 4 x 50 meter fri.

Der var også medaljeforhåbninger søndag til Emilie Beckmann i 100 meter butterfly, men den 22-årige dansker ramte ikke sit topniveau i søndagens finale.

Hun sluttede som nummer seks efter at have sat en tid, som ikke stod mål med, hvad hun præsterede i semifinalen.

20-årige Emily Gantriis var ligesom Blume med i semifinalen i 50 meter fri, men hvor Blume let kom i finalen, var Gantriis langt fra en finaleplads og sluttede på syvendepladsen i sin semifinale.

Thea Blomsterberg sluttede som nummer syv i finalen i 200 meter brystsvømning.

Dermed slutter Danmark med fem medaljer ved EM i Glasgow - alle af bronze.

Se også: Danske kvinder henter EM-bronze

Se også: Danske brystsvømmere er semifinaleklar ved EM