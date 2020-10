Blume i opgør med bh'er: Viser ny undertøjsserie

Pernille Blume er blandt verdens hurtigste i et bassin, og så er hun også klar til at tage et opgør med den klassiske bøjle-bh.

Den danske topsvømmer har netop sendt en ny undertøjsserie i søen, og hun er også selv tilfreds med resultatet.

- I årevis har jeg gået rundt og fået ondt af bh'er med 'bøjle' som mange andre kvinder. Jeg sætter stor pris på komfort og jeg skal føle mig godt tilpas i det, jeg har på. Så da jeg så nogle af mine venner med små trekant-bh'er med søde snørebånd, nogle af dem også bæredygtige, så vidste jeg, at jeg ville skabe noget lignende, siger Blume til firmaets hjemmeside.

- Bh’en skal være sporty, men alligevel feminin og vigtigst af alt, så skal den føles så god at have på, at du kan sove i den. Jeg er meget spændt på, hvordan mit nye lingeri bliver modtaget.

Foto: Danish Endurance

Foto: Danish Endurance

Pernille Blume i ny undertøjsserie

Den olympiske mester på 50m fri er nu i færd med at forberede sig til næste stævne i International Swimming League, hvor hun repræsenterer Energy Standard-hopldet fra Paris.

På holdet er også den svenske stjernesvømmer Sarah Sjöström og Blumes kæreste, franske Florent Manaudou.

Holdet er forsvarende mestre i den forholdsvis nye og pengestærke liga, som så dagens lys i 2019.

