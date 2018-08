Blume kommer med løfte efter skandalen: - Nu er det prøvet af

Der har været massiv kritik af Pernille Blume efter hendes stunt efter 100 meter fri semifinalen, men nu lover den danske svømmer, at det ikke sker igen

- Nu er det prøvet af.

Sådan siger Pernille Blume til TV 2 Sport om det mystiske semifinaleløb, hun svømmede i 100 meter fri ved EM i langbane i Glasgow. OL-guldvinderen svømmede de første 50 meter, som var hun skudt ud af en raket. Herefter lavede en såkaldt overfladevending, tabte terræn og gik helt i stå. En beslutning der i hvert fald ikke harmonerende med den taktik, der var aftalt med landstræneren før løbet.

- Det er ikke ment sådan, at det var noget, der skulle prøves af i ens liv, men det har bare rykket noget. Jeg kan ikke se, det skulle give mening for mig at gøre igen. Så jeg kunne ikke finde på det igen. Heller ikke med de stævner, der kommer fremadrettet, som er nogle andre stævner, siger den kritiserede svømmer til TV 2 Sport.

Blume havde en god chance for en medalje i 100 meter fri, men måtte helt vinke farvel til finalen efter sit stunt i semifinalen.

- Det var ikke en normal situation at være vidne til, men det skete, og vi kan ikke gå tilbage i tiden. Vi skal se fremad. VI havde en diskussion og har håndteret sagen internt på holdet, sagde landstræneren, Dean Boles, til Ekstra Bladet.

Den danske holdkap svømmede sig til en sølvmedalje i Glasgow. Foto: Ritzau Scanpix/Andy Buchanan

Samtidig var Dansk Svømmeunions sportschef, Lars Green Bach, heller ikke sen til at ryste på hovedet i en pressemeddelse

- Jeg og EM-trænerstaben er dybt forundrede over den præstation, som Pernille Blume leverede i aften i 100 m fri semifinalerne, lød det blandt andet.

Nu ladet det dog til, at der for alle parter er lagt låg på sagen. Pernille Blume fik også en mere værdig afsked med EM, da hun som en del af holdkappen sikrede en dansk sølvmedalje.

