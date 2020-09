Blume med stor kærestebeslutning

Med coronaudsættelsen af OL har Pernille Blume fået mindst et år mere som olympisk mester på 50 meter fri.

Og forberedelserne til 1. august 2021 er sat i gang i denne uge i Gloria Sports Arena i tyrkiske Belek.

- Endelig starter sæsonen. Wow, jeg kan ikke tro det. Efter så mange måneder uden at vide, hvad der ville ske, og hvornår vi ville være tilbage.

- Det er med ren glæde og lykke, at jeg tager tilbage til Tyrkiet og starter min sæson, skrev Blume tidligere på ugen på Instagram.

Men det er ikke kun træning, der foregår i Belek.

Den danske svømmer har uden for klorvandet taget et stort skridt sammen med kæresten, den franske topsvømmer Florent Manaudou.

Begge har søndag været forbi den lokale tatovør Cleopatra Ink, hvor de har fået lavet en ægte kærestetatovering, der binder dem endnu tættere sammen.

- Min søde avocado-buddy, skriver Blume i en story på Instagram, hvor både hun og kæresten viser indersiden af deres overarme, der nu og for altid er prydet med en glad avocado som bevis på deres kærlighed til hinanden.

Da coronakrisen var på sit hidtil højeste i foråret var Blume og Manaudou isolereret i franskmandens lejlighed i Marseille.

- At tilbringe tiden med en anden 24 timer i døgnet i to måneder i træk er aldrig sundt. Men der er ingen bedre test i et forhold end dette, og selv ikke engang i et etableret forhold vil det give mening at tilbringe så meget tid med hinanden. Men det har været ret bekræftende for mig, sagde Manaudou i maj til Le Parisien.

- Jeg har været heldig. I mit hoved bekræfter det bare vores forhold endnu mere. At bo på hoteller i forbindelse med konkurrencer er jeg vant til, men jeg har aldrig levet sammen med en anden på den klassiske måde, som man kender. Det er meget lettere at være sammen parvis efter denne indretning, lød det dengang.

Nu har de altså bekræftet kærligheden yderligere i form af den fælles kærestetatovering.

Blumes forhold til franskmanden ser ud til at være seriøst. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Blume har tilbage i 2012 fået en tatovering af OL-ringene på sit håndled, mens hun også har en farvet sommerfugl på skulderen.

Franskmandens tatoverings-cv er knap så kendt udover mønsteret på maven, men på modsatte arm af avocado-tatoveringen fik han søndag lavet endnu en tatovering hos Cleopatra Ink i Belek, så en gorilla nu pryder bagsiden af venstrearmen.

Også den den 199 centimeter høje franskmand forbereder sig til OL i Tokyo næste år, men i modsætning til danskeren har han ikke noget at forsvare fra OL 2016. Til gengæld vandt han OL-guld på 50 meter fri i 2012, ligesom han stadig er indehaver af verdensrekorden i 50 meter ryg på kortbane.

Sådan ser der ud hos svømmeklubben Energy Standard



Udover tatoveringerne bestod søndagens øvelser for svømmeparret i at spise brunch med flere af de øvrige svømmere fra deres svømmeklub i Tyrkiet, Energy Standard.

Vafler, bær, yoghurt, æg, juice og kaffe - men tilsyneladende ingen avocadoer - blev spist af kæresteparret sammen med svømmeholdkammeraterne, den svenske superstjerne Sarah Sjöström og den engelske OL-deltager Georgia Davies.

Sidstnævnte har også postet billeder, hvor samtlige svømmere er til fotosession iført badetøj og matchende mundbind. De kom dog af senere på dagen, hvor Sjöström og Davies fortsatte til golf, mens Blume og Manaudou fik lavet tatoveringer.

Svømmeklubben med mundbind - Blume er nummer tre



