Blume på topliste: 'En af de største nogensinde'

Corona-pandemien har betydet, at det er ved at være meget længe siden, at de allerbedste svømmere har været samlet til et stort mesterskab.

Ikke bare OL, men også europamesterskaberne blev udskudt fra 2020 til sommeren 2021.

Den store internationale svømmeside Swimswam.com har derfor sat sig for at lave en top-100-liste over verdens bedste svømmere lige nu.

Og her kommer Blume ind som en flot nummer 39.

- Blume er en af de største europæiske sprintere i historien, og hun er den regerende olympiske mester på 50 meter fri.

- Hun vandt bronze på 100 meter fri ved VM 2017, og siden da har hun taget EM-bronze på 50-meteren i 2018, men hun har ikke vundet en større international medalje siden 2017.

- Hun svømmede stadig 24,08 i juni 2019, hvilket holder hende fremme som nummer verden siden januar 2019, lyder det fra den internationale svømmeside.

Blume er en af blot fire skandinaviske svømmere på top-100, og kun den svenske superstjerne Sarah Sjöström som nummer 27 vurderes bedre end danskeren, mens svenskerne Michelle Coleman og Louise Hansson er nummer 68 og 75.

STÆRKESTE KVINDELIGE SVØMMERE

1. Katie Ledecky, USA

2. Regan Smith, USA

3. Kaylee McKeown, Australien

4. Lilly King, USA

5. Simone Manuel, USA

6. Cate Campbell, Australien

7. Yulia Efimova, Rusland

8. Maggie MacNeil, Canada

9. Zhang Yufei, Kina

10. Ariarne Titmus, Australien

Blume svømmede et stævne i Frankrig forrige weekend, men kan ellers kun træne for tiden. Foto: Peter Klint/Ritzau Scanpix

Hos mændene er der ingen danskere med, og norske 800 meter-svømmeren Henrik Christiansen er den eneste skandinav.

Til gengæld kan Pernille Blume glæder sig over, at hendes franske kæreste Florent Manaudou, der vandt OL-guld i 2012, er fremme som nummer 25.

- Vi så Anthony Ervin vinde guld i Rio efter en lang pause fra svømning, og lige nu er Manaudou måske det bedste bud på en, der kan overraske Caeleb Dressel på 50 meter fri, lyder det blandt andet.

Blume og Manaudou er begge med på top-100-listen. Foto: Tariq Mikkel Khan/Shutterstock

Rangeringen er primært sket ud fra muligt medaljepotentiale til OL og chancen for at sætte verdensrekord, men der er også taget hensyn til resultater i World Cup og i International Swimming League.

Svømmesiden gør opmærksom på, at det er svært at rangere svømmere, der konkurrerer i hver sin disciplin, og man er velkommen til at debattere.

STÆRKESTE MANDLIGE SVØMMERE

1. Caeleb Dressel, USA

2. Adam Peaty, Storbritannien

3. Grigorio Paltrinieri, Italien

4. Daiya Seto, Japan

5. Sun Yang, Kina

6. Evgeny Rylov, Rusland

7. Ryan Murphy, USA

8. Xu Jiayu, Kina

9. Kristof Milak, Ungarn

10. Anton Chupkov, Rusland

