Blumes comeback: - Jeg er stolt

Pludseligt comeback: Må låne badedragt

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan den danske olympiske guldvinder, Pernille Blume, lørdag gjorde comeback på langbane efter næsten to års fravær.

Søndag aften var hun i vandet igen og denne gang i 100 meter fri.

- Glad for min svømning denne weekend. Efter halvanden uges 'normal' svømning, så er jeg stolt af mig selv, skriver Blume i en Instagram-story.

Blume er olympisk mester på 50 meter fri, men svømmede ved FFN Golden Tour-stævnet i Nice den dobbelte distance og blev nummer to i tiden 54,44 sekunder.

Det var blot 12/100 af et sekund efter vindende Charlotte Bonnet, mens der var mere end et sekund ned til nummer tre.

Også i formiddagens indledende heat blev Blume nummer to, men her i 55,46 sekunder, mens Bonnet svømmede så stærkt som 54,14. Franskmanden var altså dårligere i aftenens finale, mens Blume skar mere end et sekund af sin tid.

Danskerens personlige rekord fra VM 2017 er dog på 52,69 og er den tiendebedste rekord nogensinde, mens Bonnet som nummer 13 på alltime-listen har svømmet 52.74 i 2018.

Artiklen fortsætter under billederne

For Blume var der naturligvis taler om sæsonbedste, og her ligger hun ifølge Swimswam nu nummer 23, mens Bonnets sæsonbedste på 53,82 i december rangerer hende som nummer 10.

Også Blumes kæreste, Florent Manaudou, var i aktion søndag, og han vandt 50 meter fri i 22,34 efter at være blevet nummer tre på den dobbelte distance lørdag.

Parret er i øjeblikket fanget i hans hjemby, Marseille, da Blumes ellers planlagte tur hjem til Danmark blev stoppet, da hun i så fald skulle i coronakarantæne, og det har heller ikke været muligt at komme til træningsbasen i Tyrkiet.

Umuligt at nå træningsbase

Blumes træning har været påvirket af coronarestriktioner. Foto: Peter Klint/Ritzau Scanpix

At deltage ved stævnet i Nice var en improviseret beslutning.

- Godt at være tilbage i løb. Det var en sidste-øjebliks-beslutning at stille op. Tak til Alizée Morel for at låne mig en Speedo-badedragt. Jeg havde ikke taget nogen med til Marseille. Næsten to år siden, jeg har svømmet løb på langbane. Wow, tiden går..., skrev Blume lørdag aften i en story på Instagram efter butterfly-løbet

Både Blume og Manaudou har tidligere vundet OL-guld, og fra 24. juli skal de forsøge at vinde igen, når det udskudte OL i Tokyo sættes igang.

