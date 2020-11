Blumes kærlighedserklæring

Fyret efter skandale: Nu sendes hun til tops

Siden marts har Pernille Blume dannet par med franske Florent Manaudou, og torsdag kunne de to for første gang sammen fejre mandens fødselsdag. Og det var endda hans nummer 30 af slagsen.

- Tillykke med fødselsdagen, min elskede. Jeg ønsker dig et smukt og magisk år, der er fyldt med velsignelse og dejlige øjeblikke. Tak for alle vores grin (som giver mig mavemuskler), og for den glæde, du bringer mig, som ingen andre kan. Jeg elsker dig, skriver Blume i et opslag på Instagram, hvor de to sidder arm i arm.

Og den 199 centimeter høje franskmand gengælder kærlighedserklæringen.

- Tak min egen. Der venter mere. Jeg elsker dig, svarer han - og får også lykønskning fra sin søster, der også gratulerer deres far, der også har fødselsdag samme dag.

Såvel Manaudou som Blume forbereder sig til OL i Tokyo næste år, men i modsætning til danskeren har han ikke noget at forsvare fra OL 2016, hvor Blume tog guld på 50 meter fri.

Manaudou vandt til gengæld OL-guld på 50 meter fri i 2012, ligesom han stadig er indehaver af verdensrekorden i 50 meter ryg på kortbane.

Tilbage i september bekræftede de deres kærlighed, da de på træningslejr i tyrkiske Belek fik lavet kærestetatoveringer.

- Min søde avocado-buddy, skrev Blume dengang på Instagram, hvor både hun og kæresten viste indersiden af deres overarme, der for altid vil være prydet med en glad avocado som bevis på deres kærlighed til hinanden.

Da coronakrisen var på sit hidtil højeste i foråret var Blume og Manaudou isolereret i franskmandens lejlighed i Marseille.

- At tilbringe tiden med en anden 24 timer i døgnet i to måneder i træk er aldrig sundt. Men der er ingen bedre test i et forhold end dette, og selv ikke engang i et etableret forhold vil det give mening at tilbringe så meget tid med hinanden. Men det har været ret bekræftende for mig, sagde Manaudou i maj til Le Parisien.

Blume var tidligere på ugen med til at lancere en ny svømmedragt fra Speedo, der skulle være den tredje version af en dragt, som 73 procent af alle verdensrekorder de seneste to år er sat med.

Også navne som Caeleb Dressel, Ryan Murphy, Duncan Scott og Matt Richards har lagt specielle videoer ud med den nye udgave af superdragten, mens 30-årige Florent Manaudou på dette punkt ikke kan være sammen med Blume. Franskmanden svømmer således i svømmetøj fra rivalerne fra Arena.

OL svømmes efter planen fra 24. juli næste år og en uge frem.

