Blumes nye kærlighed - vild med ham i syv år

Pernille Blume fortæller, at hendes hjerte allerede for syv år siden faldt for den 101 kilo tunge franskmand

På Valentinsdag midt i februar præsenterede den danske verdensklassesvømmer Pernille Blume sin nye kæreste Florent Manaudou.

Men hendes opslag fredag viser, at det faktisk er mange år siden, hun fik et godt øje til den franske elitesvømmer.

Vis dette opslag på Instagram Sometimes in life we meet people who moves us deeply, not just on a basic human level, but on a deep inner heart level. I met you 7 years ago and my heart already knew that it wanted you. Now many years later you are not only in my heart but in my soul I love you and I couldn't be more happy to be stuck with you, not only during this tough time of the covid-19 virus, but hopefully for many days, weeks, months, years Et opslag delt af Pernille Blume (@pernilleblume) den 19. Mar, 2020 kl. 4.58 PDT

- Nogle gange i livet møder vi personer, der rammer os dybt. Ikke på et almindelig menneskeligt niveau, men på et dybt indre niveau

- Jeg mødte dig for syv år siden, og mit hjerte vidste allerede her, at jeg ville have dig.

- Nu mange år senere er du ikke kun i mit hjerte, men også i min sjæl, skriver Blume på Instagram.

29-årige Florent Manaudou har verdensrekorden i 50 meter rygcrawl og vandt i 2012 OL-guld på 50 meter fri, og det var altså kort derefter, at Blumes hjerte første gang blev ramt af franskmanden.

Florent Manaudou jubler over en sejr. Foto: MICHAEL DALDER/Ritzau Scanpix

Pernille Blume selv blev kort før OL 2016 i Rio kæreste med den danske kajakstjerne René Holten Poulsen, men deres forhold sluttede igen i 2017.

De fandt siden sammen igen for en kort bemærkning, men i efteråret 2018 var det igen slut.

Pernille Blume dannede tidligere par med Rene Holten. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

På det sportslige plan blev Blumes 2019 ødelagt af et hul i hjertet, som hun måtte opereres for i januar sidste år.

Til sommer skal hun forsøge at forsvare det sensationelle OL-guld, hun vandt på 50 meter fri i 2016 i Rio.

Hvis altså ikke coronavirussen sætter en stopper for det OL i Tokyo, der efter planen finder sted 24. juli til 9. august.

