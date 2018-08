Blumes oprejsning: Knusende overlegen sendte hun Danmark i finalen

Det har bestemt ikke været det bedste halvandet døgn i Pernille Blumes liv, efter hun sked på alle aftaler tirsdag og svømmede efter verdensrekorden på 50 meter, selvom den EM-semifinale, hun deltog i, var den dobbelte distance.

Der manglede altså endnu den halve distance, men gassen var gået af ballonen, og Blume floppede på 'hjemturen' og smed en på papiret sikker finaleplads væk.

Hendes beslutning, som ingen andre end Blume selv kendte til, blev bestemt ikke vel modtaget. Hverken hos svømmeunionen eller hos landstræneren, som 'ikke forstod Blumes beslutning'. Og Blume har fået en ordentlig tur i den negative mediemølle.

I dag var det så blevet tid til en oprejsning, da Blume var en del af den danske kvindelige 4 x 100 meter holdkap, som foruden Blume består af Emilie Beckmann, Rikke Møller Pedersen og Mie Ø Nielsen.

Foto: Ritzau Scanpix

I dag var der dog ingen besyndelig Blume-beslutning undervejs. Som sidste kvinde i holdkappen knuste hun sine konkurrenter i den afsluttende disciplin crawl.

Før sidste deltager havde Danmark ligget helt tæt med Storbritannien, men da den danske verdensklasse-sprinter sprang i vandet, parkerede hun alle konkurrenterne i sit kølvand, og hun sørgede for en sikker dansk finaleplads i en tid, der viste sig at være den hurtigste af alle deltagende semifinale-nationer.

Ikke overraskende var Blume glad, lettet men også ordknap, da hun blev interviewet efter pigernes holdkap.

- Det var dejligt at være sammen med holdet og skønt at have deres opbakning, lød det fra den omdiskuterede OL-helt, hvorpå hun kaldte det seneste døgns begivenheder for 'Interessante' og derpå bekræftede, at hun glæder sig til finalen i aften.

Det smager af noget rigtigt spændende senere i dag, når der afvikles finale omkring kl. 19.07. Den finale kan du se på TV2 Sport

