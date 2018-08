Blumes revanche: Svømmede Danmark til medaljer

Meget er sagt og skrevet om Pernille Blume, siden hun tirsdag aften svømmede en mildest talt bizar semifinale i 100 meter fri i EM på langbane i Glasgow. Her gik hun stik imod den taktik, der var aftalt med landstræneren. En beslutning, der kostede finalepladsen.

Torsdag aften var det dog for en stund - sådan cirka fire minutter – tid til at glemme den voldsomme kritik, der er kommet fra trænere, medier og konkurrenterne. Her stod der nemlig oprejsning på menuen for Blume, der skulle svømme 4x100 meter medley med den danske holdkap, der udover Pernille Blume består af Mie Ø. Nielsen, Rikke Møller Pedersen og Emilie Beckmann.

De danske svømmepiger havde sikret sig en plads med den hurtigste tid i semifinalerne, og lå derfor godt til i favoritfeltet før finalen.

Se også: Blumes oprejsning: Knusende overlegen sendte hun Danmark i finalen

Mie Ø. Nielsen startede den danske medaljejagt og sørgede for at Danmark skiftede som nummer tre. Russerne tog teten, danskerne hang på, men guldmedaljen så ikke ud til at ende på danske hænder. Danmark er stærkest i den sidste disciplin, hvor Pernille Blume crawler. Og crawles skulle der! Desværre var russerne og guldet for langt væk fra Danmark og Blume, der ellers gav den gas i bassinet og denne gang holdt sig til de helt traditionelle vendinger.

Sølvmedaljen kom dog hjem for Danmark, og selvom det ikke var den flottest tænkelige afslutning på EM i Glasgow, var det alligevel en oprejsning – ikke mindst for Pernille Blume, der er gået igennem mere ild end vand de seneste par dage.

- Fantastisk. Det var virkelig, virkelig godt, og der var så god energi. Emilie kommer med en medalje, og så løfter det bare hele holdet, lød det fra en storsmilende Blume, der lignede en kvinde, der har lagt de seneste dages tumult bag sig.

Se også: Udskældte Blume: Jeg er rigtig ked af det