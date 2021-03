Brød grædende sammen: - Jeg kunne ikke kende mig selv

Jeanette Ottesen er vant til at give sig fuldt ud.

Det har hun gjort som svømmer, siden hun i 2004 OL-debuterede som 16-årig og siden har haft en karriere uden dansk sidestykke med 53 internationale medaljer.

Men for tiden kan man også opleve hende krænge en anden side af sig selv ud i det aktuelle DR-program 'Den store premiere'. Her skal hun og tre andre kendte danskere, politikeren Manu Sareen, TV 2-tenniskommentator Patrik Wozniacki og sanger Dorthe Gerlach, med hjælp fra en skuespiller lære kunsten af spille skuespil.

Det lyder enkelt, men for 33-årige Ottesen har det været en oplevelse, der har været grænseoverskridende for hende - kun overgået af fødslen af datteren Billie. Det fortæller hun i et større interview med Børsen.

Her forklarer hun også, at hun i en scene skulle dræbe sin mentor, Thure Lindhardt. Lindhardt havde arbejdet intenst med hendes følelser inden, og da scenen var slut, brast hun i gråd over oplevelsen.

- Det var ubehageligt ægte. Jeg kunne ikke kende mig selv, men det var en kæmpe lettelse bagefter.

- Jeg tog hjem derfra og var helt tom, det var ude af min krop, det var væk, siger Jeanette Ottesen om oplevelsen.

Jeanette Ottesen håber på at kunne slutte karrieren ved OL i Tokyo. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Den erfarne svømmer træner for tiden benhårdt for at komme tilbage på absolut topniveau. Målet er at kvalificere sig til det udskudte OL i Tokyo for så derefter at stoppe med den krævende sport.

Det vil i så fald blive hendes femte OL. Her har hun en bronzemadalje fra holdkappen i Rio de Janeiro i 2016 som sit bedste resultat.

Derudover er hun noteret for seks VM-guld og 11 EM-guld samt i alt 52 World Cup-sejre.

Jeanette Ottesen er indehaver af seks individuelle danske rekorder på 50 og 100 meter fri og samme distance i butterfly. Ydermere har hun del i en europarekord i 4x100 meter medley med det danske landshold.

