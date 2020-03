Buhet ud: Nu er hun glad og topløs på Hawaii

Hun havde drabelige dueller med danske Rikke Møller Pedersen, og ofte trak Yulia Efimova sig sejrrigt ud.

Russeren snuppede blandt andet bronzen i 200 meter bryst for næsen af danskeren ved OL i 2012, og ved VM året efter, hvor Rikke Møller satte verdensrekord på distancen i semifinalen, henviste Efimova danskeren til andenpladsen i finalen.

Der var dog ugler i mosen, for Efimova blev taget for brug af anabolske steroider og derefter for stoffet Meldonium. Hun stod til livstiskarantæne, men undgik det, da Det Internationale Svømmeforbund (FINA) på besynderlig vis droppede dopinganklagerne imod hende.

Rikke Møller Pedersen var en af dem, Efimova kæmpede mod i årene, hvor russeren blev taget for doping. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Det medførte et stort had i svømmeverdenen, og hun blev buhet ud ved flere lejligheder.

Det tager hun dog ikke så tungt i disse dage.

Hun træner på livet løs i privaten og har også vist feriealbummet fra Hawaii frem. Her er hun glad og topløs.

Efimova tog tre medaljer - en af hver slags - da der blev kæmpet om VM-metal i 2019.

Hun havde set frem til endnu et OL, men det er netop blevet udskudt til 2021.

