Chok: Dansk svømmestjerne stopper karrieren

30-årige Rikke Møller Pedersen har nydt stor succes i sin svømmekarriere, men nu er det slut. Lysten er væk, siger hun. Der er ikke mere at give af.

Godt nok har hun kæmpet med en skade den seneste tid, men det er altså ikke den, der er årsagen til stoppet.

- Tankerne om at stoppe kom langt før, jeg fik konstateret min skade i skulderen. Jeg tror simpelthen bare, at jeg de seneste år har haft svært ved at finde mig selv i sporten, og det har været hovedårsagen til, at jeg stopper, siger hun til TV2 Sport.

Foto: POLFOTO - Jens Dresling

Blandt triumferne kan den danske svømmer blandt andet tælle et utal af EM - og VM-medaljer. Ved OL i Rio i 2016 vandt hun sin første olympiske medalje, da hun fik bronze i 4 x 100 meter medley.

Blå bog: Rikke Møller Pedersen Blå bog om svømmer Rikke Møller Pedersen fra Kolding Svømmeklub, der mandag har besluttet at indstille sin internationale svømmekarriere efter 15 år. * Alder: 30 år - født i Odense 9. januar 1989. * Primære discipliner: 100- og 200-meter brystsvømning. * Karriere: Indehaver af 24 medaljer vundet ved enten langbane-EM, kortbane-EM eller -VM samt OL. * Langbane: Bronzemedalje ved OL i Rio de Janeiro i 2016 i kvindernes 4x100 meter medley i holdkap i Europa-rekordtid. Sølv ved langbane-VM i 2013. I semifinalen satte Rikke Møller verdensrekord ved at tilbagelægge 200 meter på 2 minutter og 19,11 sekunder. Rekorden er fortsat gældende. Indehaver af fire guldmedaljer, en sølvmedalje og en bronzemedalje ved EM. * Kortbane: Indehaver af fire titler som verdensmester og tre sølvmedaljer ved VM. Det er også blevet til otte guldmedaljer og tre sølvmedaljer ved EM. Verdensrekord i kortbane-VM på 4x50 meter i medleyholdkap i Doha i 2014. Europarekord i 4x100 meter i medleyholdkap ved samme mesterskab. Verdensrekord i kortbane-EM på 4x50 meter medleyholdkap i 2013 i Herning. Ritzau Vis mere Luk

Selv nævner hun sin verdensrekord fra VM i 2013 i 200 meter bryst som noget af det største, og hendes mange, gode erfaringer med sporten gør, at hun ikke ønsker at slippe svømning helt.

- Jeg lægger min egen svømning på hylden, men jeg har en helt masse erfaringer og oplevelser, jeg gerne vil give videre til unge mennesker, der gerne vil svømningen. Så er der også en masse andre projekter i søen, som jeg glæder mig til at komme i gang med, siger hun til mediet.

Lige præcis hvilke projekter der er tale om, er endnu uvist.

Se også: Kvindelige danske stjerner smider tøjet: Vi var aldrig i tvivl

Se også: Årets 100 største: Da Pernille Blume lavede skandale

Se også: Dansk stjerne er gravid: - Ikke færdig med sporten