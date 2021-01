Chokeret: Det lugter af noget korrupt

Reaktionerne på Dansk Svømmeunions behandling af den fyrede direktør Pia Holmen med både lønpakke og en bevilget afskedsreception til 100.000 kroner - som du kan læse mere om her - rækker fra det uforstående til det dybt forargede.

Det sidste kommer med stor vrede direkte fra bassinkanten.

- Jeg står meget uforstående overfor hele situationen omkring Pia Holmen. Måden man nærmest hylder hende på, giver ingen mening for hverken mig eller størstedelen af mine kollegaer. Vi er fortvivlede og ekstremt skuffede.

De stærke ord kommer fra Danmarks mest vindende svømmer, Jeanette Ottesen, der har mere end svært ved at forstå det forløb, der har fulgt Dansk Svømmeunions fyring af direktøren.

- Jeg har aldrig hørt om fyrede personer, som modtager en reception til en værdi af 100.000 kroner, og ja, så er der den bevilgede lønpakke. Jeg kan slet ikke sætte ord på det, siger den tidligere verdensmester og lader tankerne rygcrawle til årene med krænkende landstrænere og en ledelse, der ikke reagerede.

- Når jeg tænker på alle de ting, som Pia med vilje har overset, som hun har fejet ind under gulvtæppet og ignoreret igennem så mange år, og jeg så ser, at hun ligefrem bliver fejret og hjulpet videre indenfor sporten, så ved jeg ærlig talt ikke, om jeg skal grine eller græde.

- Jeg er meget chokeret, for det her lugter af noget meget korrupt, og jeg kan blive nervøs for, hvad der stadig foregår i visse kredse indenfor dansk svømning, siger Jeanette Ottesen.

Det var DR-dokumentaren 'Svømmestjerner under overfladen', der afslørede de stærkt kritisable forhold i dansk elitesvømning. Her prøver Jeanette Ottesen at finde et perspektiv fra bassinet. Foto: Stine Bidstrup

Fritz Ganzhorn, der er formand for Svømmeklubben VEST Brøndby, føler, at selve beslutningen om at bevilge en lønpakke indikerer, at ’flere end direktøren bar ansvaret’:

- Pia Holmen kan i mine øjne ikke gøres eneansvarlig. Der var en sportschef og bestyrelse, der også var med til at træffe beslutninger, siger han og ryster på hovedet ad ideen om at holde afskedsreception.

- Der var ikke noget at fejre. Team Danmarks formand kaldte sagen for den største skamplet i dansk idrætshistorie. Og i øvrigt virker det som rigtigt mange penge.

Svømmeledelsen har valgt den helt gale retning imod trafikken, mener sportsadvokat Bertel Rasmussen. Foto: Finn Frandsen

Sportsadvokat: Det hænger ikke sammen

Den erfarne sportsadvokat, Bertel Rasmussen, kan slet ikke forstå, at Dansk Svømmeunion i den grad har valgt at belønne en direktør, der var så belastet af kritik, at man så sig nødsaget til at afskedige hende.

-Med de ord, som Team Danmarks formand og kulturministeren brugte om Kammeradvokatens rapport, var det et vink med en vognstang om, at hun skulle væk, siger Bertel Rasmussen.

Han understreger, at han udtaler sig uden at kende direktørkontraktens nøjagtige indhold og derfor heller ikke ved, hvad der måtte være nedfældet omkring en afskedigelse.

- Men alle parter har haft interesse i at lukke den sag hurtigst muligt og komme videre, og derfor sætter man sig normalt og finder et forlig. Siger man farvel uden kompensation, kan man jo fremprovokere en retssag.

- I denne sammenhæng er man dog gået helt over i den forkerte grøft, når man på den ene side vedkender sig et stort ledelsesansvar for skandalen og på den anden side belønner direktøren med en stor purse og et kæmpe beløb til en afskedsreception.

- I mit hoved hænger det slet ikke sammen, siger Bertel Rasmussen.

Tidligere direktør i Dansk Svømmeunion, Pia Holmen, var tiltænkt en storslået afskedsreception. Hun ønsker ikke at udtale sig. Foto: Jonas Olufson

Minister: Op til medlemmerne

Kulturminister Joy Mogensen, der var meget kontant i sin kritik ved offentliggørelsen af kammeradvokatens rapport, har ikke ønsket at kommentere unionens måde at tage afsked med den fyrede direktør.

Hendes forgænger, Mette Bock, der satte den uvildige undersøgelse i gang, leverer formentlig en forklaring for dem begge.

- Selvfølgelig har jeg holdninger til sagen, men som tidligere minister skal jeg holde armslængdeprincippet, siger hun.

- Det er vigtigt at bevare den model for, hvad minister og folketing skal blande sig i, og hvad der påligger medlemmerne selv at klare. Diskussionen af det, du beskriver, og konsekvenserne af de, skal foregå i medlemskredsen – og i offentligheden.

Tidligere direktør Pia Holmen ønsker heller ikke at kommentere:

’Det må jeg desværre takke nej til. Jeg giver ikke interviews’, lyder det i en sms.

