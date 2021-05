Dansk kvartet misser medaljerne ved EM i svømning

Signe Bro, Jeanette Ottesen, Julie Kepp Jensen og Pernille Blume blandede sig blandt de bedste, men nåede ikke medaljerne i finalen i 4x100 meter fri ved EM på langbane mandag aften.

De fire svømmere endte således på fjerdepladsen. Storbritannien vandt guld, Holland tog sig af sølvet, og Frankrig fik bronze.

Danskerne var et stykke efter de britiske guldvindere, men lykkedes ikke desto mindre med at slå dansk rekord med tiden 3 minutter og 36,81 sekunder.

Signe Bro startede stærkt ud og sørgede med en personlig rekord på de 100 meter for en andenplads, inden Jeanette Ottesen sprang i bassinet.

Den garvede svømmer holdt Danmark i toppen og var på fjerdepladsen, da hun var færdig med sine 100 meter.

Julie Kepp Jensen holdt momentum for Danmark, men det krævede lidt af en slutspurt af Pernille Blume, hvis det skulle blive til medaljer.

Den danske svømmestjerne forsøgte, men nåede ikke helt op til Assia Touati, der sammen med Frankrig altså snuppede bronzemedaljerne.

Jeanette Ottesen var trods de glippede medaljer godt tilfreds med oplevelsen i finalen.

- Jeg synes, det var megafedt. Det er, hvad man svømmer for – at svømme sammen som hold for Danmark. Det blev ikke til medaljer, men vi fik en dansk rekord, og det er gode tegn, sagde Jeanette Ottesen til TV 2 Sport efter finalen.

Den danske kvartet er ikke sikker på OL-deltagelse endnu. Det afgøres først senere på måneden, når den endelige OL-rangliste er opgjort. Danmark er lige nu treer på listen. De fire øverste hold kommer med.

I forhold til semifinalen havde Pernille Blume i finalen erstattet Emily Gantriis, og Blume varmede op til finalen ved at tage førstepladsen i sit semifinaleheat på 50 meter fri. Det gav hende en plads i finalen.

Julie Kepp Jensen var med i samme semifinaleheat og endte på fjerdepladsen, men hendes tid var ikke god nok til en finaleplads.

Kort før kvindernes holdkap glippede Tobias Bjerg muligheden for at komme til OL i 100 meter bryst.

Efter at have misset OL-kravet med to hundrededele af et sekund i indledende heat missede han det med 19 hundrededele i semifinalen mandag aften.