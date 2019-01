Dansk stjerne skrev historie - nu er hun optaget i Hall of Fame

Der blev skrevet historie, da svømmeren Lotte Friis i aftes i Boxen i Herning udover at blive det nyeste medlem af sportens Hall of Fame også blev det hidtil yngste medlem.

Tiderne har skiftet, når hun med sine 30 år allerede er en legende.

Hun blev medlem nr. 34 af sportens mest udsøgte selskab, og fremover vil hendes buste komme til at stå i Idrættens hus i Brøndby ved siden Le Mans-kongen Tom Kristensen, OL-medaljeslugeren Eskild Ebbesen, den tidligere verdensrekordholder Wilson Kipketer, badmintonstjerner Peter Gade, Camilla Martin, Poul-Erik Høyer, fodboldheltene Brian og Michael Laudrup, Peter Schmeichel, Allan Simonsen for at nævne nogle af de mange prominente navne

Det er altså ikke hvem som helst, som har opnået at få den ultimative anerkendelse at komme i Hall of Fame.

Foto: Claus Bonnerup

Således kan Lotte Friis da også kun få øje på en enkelt svømmer blandt de særligt udvalgte, som hun af gode grunde kun har kendt af navn, da Ragnhild Hveger toppede ved OL i Berlin 1936 og var blandt de legender, som var selvskrevne, da sportens Hall of Fame så dagens lys i 1992.

I en lang svømmekarriere nåede hun på de lange distancer at svømme en OL-bronzemedalje, to VM-guldmedaljer og to EM-guldmedaljer samt et hav andre VM- og EM-medaljer af diverse karat på langbane og kortbane hjem til Danmark, og den samlede høst nåede i alt 23 medaljer.

Efter at være stoppet har Lotte Friis startet en ny karriere langt fra svømmebassinet og blevet radiovært hos Danmarks Radio på P4.

De 8500 gæster i Herning til årets store sportsfest gav hende et kæmpe bifald, da hun blev 'afsløret' som en af flere, som blev fejret ved Sport 2018.

De er i Hall of Fame Svømmeren Lotte Friis er blevet optaget i sportens såkaldte Hall of Fame, da showet Sport 2018 lørdag aften er afviklet i Herning. Her kan du se, hvem der er med i det fornemme selskab: * Svømmer Lotte Friis, optaget i 2019. * Racerkører Tom Kristensen, optaget i 2018. * Roer Eskild Ebbesen, optaget i 2017. * Badmintonspiller Peter Gade, optaget i 2016. * Håndboldspiller Lars Christiansen, optaget i 2015. * Fodboldspiller Brian Laudrup, optaget i 2014. * Badmintonspiller Camilla Martin, optaget i 2013. * Håndboldspiller Camilla Andersen, optaget i 2012. * Speedwaykører Hans Nielsen, optaget i 2011. * Badmintonspiller Poul-Erik Høyer, optaget i 2010. * Sejlsportsmand Jesper Bank, optaget i 2009. * Løber Wilson Kipketer, optaget i 2008. * Fodboldspiller Peter Schmeichel, optaget i 2008. * Fodboldspiller Michael Laudrup, optaget i 2007. * Håndboldspiller Anja Andersen, optaget i 2007. * Bokser Tom Bogs, optaget i 2002. * Fodboldspiller Preben Elkjær, optaget i 1999. * Fodboldspiller Morten Olsen, optaget i 1998. * Badmintonspiller Morten Frost, optaget i 1997. * Speedwaykører Erik Gundersen, optaget i 1996. * Fodboldspiller Allan Simonsen, optaget i 1995. * Cykelrytter Leif Mortensen, optaget i 1994. * Cykelrytter Niels Fredborg, optaget i 1993. * Sportsjournalist Gunnar "Nu" Hansen, optaget i 1993. * Speedwaykører Ole Olsen, optaget i 1992. * Badmintonspiller Lene Køppen, optaget i 1992. * Cykelrytter Ole Ritter, optaget i 1992. * Kajakroer Erik Hansen, optaget i 1992. * Badmintonspiller Erland Kops, optaget i 1992. * Tennisspiller Kurt Nielsen, optaget i 1992. * Sejlsportsmand Paul Elvstrøm, optaget i 1992. * Dressurrytter Lis Hartel, optaget i 1992. * Svømmer Ragnhild Hveger, optaget i 1992. * Sportsjournalist og fodboldspiller Knud Lundberg, optaget i 1992.

Se også: Dansk traditionsklub tæt på salg: - Vil investere massivt

Se også: Efter stor protest: FCK i kæmpe kovending

Stort galleri fra den røde løber: Nicki P. viser sin store kærlighed frem