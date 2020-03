Dansk svømning lukker i to uger og aflyser Danish Open

Et af sæsonens vigtigste svømmestævner på dansk grund, Danish Open, er blevet aflyst.

Det oplyser Dansk Svømmeunion i en pressemeddelelse.

Danish Open skulle have været afviklet fra 28. marts til 1. april i Taastrup Svømmehal og var en mulighed for de danske svømmere for at kæmpe om OL-billetter.

- Vi ved, at det sætter mange tanker og bekymringer i gang, lyder det i pressemeddelelsen.

- Her må vi blot understrege, at vi er i tæt kontakt med såvel Fina (Den Internationale Svømmeunion), Danmarks Olympiske Komité (DIF) og Team Danmark for, at danske svømmere vil få mulighed for at kvalificere sig til sæsonens internationale mesterskaber – her ikke mindst OL.

Aflysningen er en følge af, at regeringen har skærpet indsatsen mod spredning af coronavirus. Et initiativ, som dansk svømning bakker op om.

- Det er for os alle en ny og vanskelig situation, vi befinder os i. Det er dog vigtigt at huske på, at det her grundlæggende handler om at redde menneskeliv ved, at vi passer på os selv og hinanden.

- Set med de briller er der ingen vaklen i Dansk Svømmeunion. Vi lytter til myndighederne, og vi lukker ned for planlagte aktiviteter de kommende to uger, siger Morten Hinnerup, der er konstitueret direktør i Dansk Svømmeunion.



