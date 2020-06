Dansk topsvømmer stopper karrieren

Hun har 20 danske mesterskaber, bronzemddalje ved VM og en OL-deltagelse i 2016 i Rio, men nu er karrieren i det våde element forbi for Sarah Bro.

Til TV2 Echo fortæller hun i et tårefremkaldende interview, at den del er fortid.

Hun fortæller, at der kom et kæmpe 'crash' for hende i 2018. Så tog hun til USA og fik nogle nye impulser.

- Der var jeg virkelig i 'flugt-mode', som jeg godt nogle gange kan have. den der klump nede i maven gik ikke rigtig væk. Jeg præsterede dårligere, og det gik bare en vej, siger hun interviewet.

Foto: Jens Dresling/Polfoto

Da det så allermest skidt ud på motivationsfronten fik hun et opkald fra sin agent, der fortalte, at hun var blevet udset til at være tv-vært hos Discovery til OL i Tokyo.

Det tilbud sagde hun ja tak til, men ligesom os andre må hun væbne sig med tålmodighed, for legene kommer først i gang i 2021 - et år efter de ellers var planlagt.

