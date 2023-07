Dansk VM-nedtur: Badehætten begyndte at ryge af

Der er store forventninger til den 21-årige svømmer Thea Blomsterberg, men hun levede ikke op til dem, da hun tidligt mandag morgen dansk tid tog hul på VM på langbane i japanske Fukuoka.

I 100 meter brystsvømning måtte hun tage til takke med en samlet 26.-plads, efter at hun i sit indledende heat blev noteret for tiden 1 minut og 8,08 sekunder.

Det rakte ikke til en plads i semifinalerne.

- Jeg føler ikke, jeg kom ordentligt i gang, og så begyndte min badehætte at ryge af, og så mistede jeg bare fokus. Hende på banen ved siden af mig svømmede rigtig hurtigt, så jeg tror, jeg kom til at fokusere lidt for meget på hende.

- Jeg burde ikke blive distraheret af sådan noget. Jeg burde være på et niveau, hvor jeg bare kan fokusere på mig selv og mit eget løb. Så lige nu er jeg virkelig skuffet, siger Thea Blomsterberg ifølge en pressemeddelelse fra Svøm Danmark.

På torsdag har Blomsterberg mulighed for at revanchere sig, når hun stiller op i 200 meter bryst.

På den distance satte hun i april den på det tidspunkt hurtigste tid i verden i 2023. Tiden havde været nok til sølv ved VM sidste år og til guld ved EM sidste år.

VM fortsætter til på søndag og fungerer blandt andet som kvalifikation til næste års OL i Paris.