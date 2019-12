Danske brystsvømmere er semifinaleklar ved EM

Fredagens indledende heats ved kortbane-EM i Glasgow gav et positivt udbytte for flere danske svømmere.

Særligt i brystsvømning var der succes, da det blev til semifinalepladser på både herre- og damesiden efter de indledende heats i 100 meter bryst.

Hos herrerne svømmede Tobias Bjerg sig sikkert videre til semifinalen. På tværs af de indledende heats satte han den femtebedste tid. Derfor skal han i aktion igen fredag aften.

I kvindernes 100 meter brystsvømning blev det til to danske semifinalepladser. Josefine B. Pedersen og Matilde Schrøder svømmede sig videre, da de satte 15.- og 17.-bedste tid i de indledende heats.

Schrøders semifinaleplads reddes af, at hver nation kun må have to semifinalister. Da der både var tre russere og tre italienere i top-16, var en 17.-plads derfor alligevel nok til en semifinale.

17-årige Thea Blomsterberg og 15-årige Clara Rybak-Andersen formåede ikke at svømme sig videre til semifinalerne, der afvikles fredag aften.

Der var også dansk succes i kvindernes 200 meter butterfly.

Helene Bach satte den tredjebedste indledende tid og svømmede sig direkte i finalen, der svømmes fredag aften. Regitze Gaard svømmede sig til gengæld ikke i finalen.

På holdplan blev fredagens indledende heats også vellykket set med danske briller. Julie Kepp Jensen, Jeanette Ottesen, Emily Gantriis og Emilie Beckmann sikrede en finalebillet i 4 x 50 meter fri. Den finale afvikles også fredag aften.

I herrernes 50 meter fri gik Mathias Rysgaard og Rasmus Nickelsen ikke videre fra de indledende heats. Sidstnævnte satte ellers personlig rekord.

Det blev heller ikke til avancement for Victoria Bierre i 200 meter rygsvømning. Hun blev nummer 16 i de indledende heats, hvor der var otte finalepladser på spil.

Fredag aften skal Pernille Blume desuden i aktion i finalen i 100 meter fri.

Kortbane-EM er det mindst prestigefyldte af de store mesterskaber. Flere af Danmarks bedste svømmere - eksempelvis Mie Ø. Nielsen og Viktor Bromer - deltager ikke i mesterskabet. Ved OL næste år svømmes der på langbane.

