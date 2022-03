Danskere klar til at droppe VM

Danske svømmere skal ikke være med til VM i svømning, hvis svømmere fra Rusland og Belarus også deltager.

Det siger formand i Dansk Svømmeunion Pia Johansen til DR.

- Vores atleter skal ikke stille op til et VM, hvor russiske eller belarusiske atleter deltager, selv om det er på neutralt plan, siger Pia Johansen til DR.

Det Internationale Svømmeforbund (Fina) har ikke udelukket russiske og belarusiske svømmere fra mesterskabet, men i stedet valgt at lade svømmere fra de to lande stille op som neutrale atleter under forbundets flag.

Det sker, efter at Rusland har invaderet Ukraine.

Sanktionen svarer til det, som Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har anbefalet, at idrætsforbund som minimum skal benytte.

Allerhelst skal forbundene ifølge IOC forhindre alle russiske og belarusiske atleter i at deltage i turneringer, løb og kampe.

Russerne skal i forvejen dyste som neutrale atleter i store internationale konkurrencer som følge af en dom, som nationen modtog for at have snydt med dopingdata fra et laboratorium.

Ifølge DR er Polen, Schweiz og Tyskland kommet med lignende meldinger om, at russere og belarusere skal udelukkes helt fra svømme-VM. I Norge, Sverige og Finland arbejdes der desuden på en fælles nordisk udtalelse sammen med Danmark.

Pia Johansen oplyser til DR, at Fina holder et møde onsdag, hvor det formentlig vil blive drøftet, om svømmere fra Rusland og Belarus skal have lov til at deltage i VM.

VM i svømning foregår i Budapest fra 18. til 25. juni i år.