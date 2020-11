Det her skal du nok ikke prøve derhjemme

- Det er noget, hun virkelig arbejder med og kan lide at arbejde med. Hun bruger rigtig meget tid på det, og det er ikke noget, alle bør prøve at gøre selv. Det tager lang tid at komme på det niveau.

Advarslen kommer fra den norske svømmetræner Sondre Solberg, og den bør man nok lytte til, hvis man vil undgå uvelkomne selvskader.

For elitesvømmer Ingeborg Vassbakk Løyning er så ekstrem fleksibel i sin krop, at hendes fysiske formåen har vakt opsigt langt uden for bassinet i Hundsund Bad ved Fornebu, fortæller norsk TV2.

Den 20-årige landsholdssvømmer, der netop har sat to nationale rekorder på såvel 50 som 200 meter rygsvømning, den første med mere end et sekund, hvilket er en evighed på en kort distance i svømmesporten.

- Det sker ikke så tit, at jeg er blevet overrasket over min egen præstation, men det blev jeg denne gang, fortæller Ingeborg Vassbakk Løyning, der har OL næste sommer som sit store mål.

En oplevelse, som hun håber at dele med kæresten, supertalentet Tomoe Zenimoto.

Hun deler gavmildt ud af sine smidighedsøvelser på sin Instagram-profil.

- Jeg har nok ikke altid været så smidig. Det er jo en proces som alt andet i livet. Man bliver god til det, man øver, siger hun.

- Det handler om, at jeg har fundet en træningsform, jeg kan lide og vil udforske lidt. Man vil jo altid gerne være atletisk og ikke bare en svømmer. Man vil have kontrol over sin krop, vide hvordan den fungerer og forstår dens kapacitet.

Smidigheden kommer hende til gode, når hun kaster sig ud i klorvandet.

- Det hjælper hende til at svømme både smidigt og afslappet, og til lettere at komme i positioner, som ellers kan være lidt akavede. Det er også skadeforebyggende og giver hende større frihed til at løse tekniske opgaver i bassinet, forklarer hendes træner.

Løyning var kun 16 år, da hun flyttede fra den lille by, Bjerkvik i Nordland. Her var hun, helt fra hun var lille, vant til at tage ansvar for egen træning og udvikling.

