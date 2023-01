Den tidligere svømmer Lotte Friis ser tilbage på et vildt 2022, hvor en graviditet og fødsel pludselig tog en uventet drejning

2022 var på alle måder et stort og vildt år for den tidligere svømmer Lotte Friis.

Det blev nemlig året, hvor hun sammen med sin mand, Christoffer Schnack, kunne byde datteren Andrea velkommen til verden. Men det var samtidig en ekstremt hård periode for de nybagte forældre.

De første 72 timer kunne Lotte Friis nemlig ikke holde sin nyfødte, da datteren fik konstateret immunisering, hvilket betød, at hun var alvorligt syg.

Lotte Friis blev i 2022 mor for første gang - og det under lettere dramatiske omstændigheder. Foto: Claus Bonnerup

Derfor var det også noget, der fyldte hos den tidligere svømmestjerne, da Ekstra Bladet på den gyldne løber spurgte ind til året, der er gået.

Annonce:

- Det var en rigtig hård periode, fordi man havde en stor afmagt. Det var en stor frustration ikke at kunne hjælpe vores datter i starten. Der var en magtesløshed, og det er vi nu kommet videre fra. Nu er hun sund og rask og lige, som hun skal være, og så glæder vi os også bare til resten af livet med hende.

Brugte Vingegaard

Men midt i kaosset og magtesløsheden over, at lille Andrea ikke ligefrem havde fået den nemmeste start på livet, fandt Lotte Friis og hendes mand en måde at lægge bekymringerne fra sig.

Årets Tour de France og Jonas Vingegaards vilde præstationer i de franske bjerge, blev nemlig en form for redning, fortæller Lotte Friis.

Jonas Vingegaard blev pludselig en form for redning for Lotte Friis og hendes mand, da han under Tour de France strøg helt til tops. Foto: Claus Bonnerup

- Vi brugte meget hans (Jonas Vingegaards, red.) præstationer til at abstrahere fra det. Det gjorde, at vi fik et afbræk fra alle de bekymringer, som hober sig op.

- Det gav bare nogle afbræk i den hverdag, hvor vi var meget magtesløse for, hvad der skulle ske med hende. Det er det, sport kan. Sport kan skubbe bekymringer lidt i baggrunden og give glæde. I det tilfælde gav Jonas Vingegaard os rigtig meget glæde.

Vil gerne have nummer to

Den 34-årige radiovært er nu ét stort smil over tilværelsen.

Annonce:

For selvom livet som mor kan være hårdt og udfordrende, så er der nu kommet afstand til både graviditeten, fødslen og tiden efter, der bestemt ikke var nem.

Det betyder også, at Lotte Friis langt fra er afvisende omkring at få et barn mere.

- Det afskrækker os ikke. Vi har været i fertilitetsbehandling, så det handler måske mere om, hvorvidt vi kan få barn nummer to. Men jeg tror gerne, vi vil have det, hvis det er en mulighed. Men der er ingen garantier – nu er vi bare glade for, at vi har hende.

- Jeg havde en hård graviditet, en hård fødsel og en hård start på hendes liv, så jeg tror ikke, det kan blive meget værre, siger hun med et stort grin.