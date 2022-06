Direktør for Dansk Svømmeunion stopper

Dansk Svømmeunion skal have ny direktør.

Merete Riisager stopper efter halvandet år i sædet.

Det oplyser Dansk Svømmeunion i en pressemeddelelse.

'Det har været et hæsblæsende halvandet år på posten. Vi er også nået et godt stykke i den rigtige retning og har udarbejdet en ny vision og mission for dansk svømning, siger Riisager.

'Jeg har været glad for at arbejde for foreningslivet og de mange klubber, der er tilknyttet Svøm, men mine kræfter er sluppet op, og nu har SVØM brug for en direktør, der kan træde til med ny energi. Jeg ønsker det bedste for dansk svømning og Svøm fremover'.

Stoppet er noget, de ærgrer sig over i unionen, og de har været tilfredse med den indsats, hun har leveret.

'Merete har som direktør igangsat en række nødvendige forandringsprocesser i organisationen. Vi har i den samlede bestyrelse bakket op om Merete hele vejen og har med hende i spidsen sat retning for fremtiden for dansk svømning. Både jeg og den øvrige bestyrelse har været glade for samarbejdet med hende, men vi respekterer naturligvis hendes beslutning'.

Riisager overtog jobbet i december 2020 efter forgængeren Pia Holmen, der blev fyret, efter at flere svømmere var stået offentligt frem med kritik i en tv-dokumentar. Samtidig har Riisagers tid som direktør været præget af nedlukninger under coronakrisen.

Hun sad i Folketinget for Liberal Alliance fra 2011 til 2019. De sidste to og et halvt år var hun undervisningsminister.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: