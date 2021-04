Dødstrusler: - Jeg lå med angst hele natten

Selvom Pernille Blume er olympisk mester og en Danmarks helt store sportsnavne, så modtager hun grimme beskeder på sociale medier.

Det fortæller hun i et interview med DR Sporten.

- Under EM i 2018 valgte jeg at svømme min 100 meter semifinale på en anderledes måde, end man normalt ville gøre. Det resulterede i dødstrusler. At jeg ’burde sendes ud af Danmark’, at jeg ’med det samme skulle fjernes fra sportens verden’, siger Pernille Blume.

- Jeg lå med angst hele den efterfølgende nat og var så overrumplet af alle de modbydelige kommentarer.

Blume kom dengang til semifinalen med hurtigste tid fra indledende heat, men svømmede i semifinalen næsten to sekunder langsommere, fordi hun fokuserede på at svømme hurtigt de første 50 meter, der er favoritdistancen.

Det valg førte til, at hun endte et halvt sekund fra finalepladsen, selvom hendes tid fra indledende selv i finalen ville have været nok til EM-sølv.

Blume vandt EM-bronze på 50 meter ved EM 2018. Foto: Darko Bandic/Ritzau Scanpix

Blume vælger at tale om beskederne, fordi hun håber, at det vil hjælpe at italesætte det faktum, at det altså er rigtige mennesker, man skriver til.

Frem mod OL 2021 har Blume været ramt af uheld. Hun brækkede hånden lige før nytårsaften, men svømmede alligevel en kanontid på 50 meter fri i marts, der bringer hende helt op i verdenstoppen for sæsonen.

Senest har hun dog også været ude med corona og har været hjemme i Danmark efter ellers at have trænet med kæresten i Marseille.

Blume på topliste: 'En af de største nogensinde'

Umuligt at nå træningsbase

--------- SPLIT ELEMENT ---------

BEDST I VERDEN 20/21

24.07 Sarah Sjöstrøm, Sverige (6. feb.)

24.11 Cate Campbell, Australien (20. marts)

24.17 Emma McKeon, Australien (20. marts)

24.20 Liu Xiang, Kina (28. sep.)

24.28 Pernille Blume, Danmark (21. marts)

24.31 Zhang Yufei, Kina (31. dec.)

24.34 Melanie Henique, Frankrig (12. dec.)

24.38 Ranomi Kromowidjojo, Holland (3. dec.)

24.63 Valerie Van Roon, Holland (3. dec.)

24.65 Gretchen Walsh, USA (13. nov.)

-----

NR22. 24.87 Julie Jensen, Danmark (5. marts)

Også på listen over de hurtigste tider i verden nogensinde ligger Blume godt til.

Blumes comeback: - Jeg er stolt

- Blume har ændret alt

