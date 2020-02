Dømt efter brug af håndklæde: Nu slipper han

Brasiliansk svømmer blev sidste år dopingdømt, fordi han optog et ulovligt stof i kroppen ved at dele et håndklæde med sin bror. Svømmeren får nu sin karantæne ophævet

I første omgang forlød det, at svømmeren Gabriel da Silva Santos sidste år blev testet positiv for anabole steroider, fordi han havde rørt ved - eksempelvis trykket hånd med - sin bror, som var under behandling for en hudlidelse og brugte en creme med stoffet clostebol.

Nu viser det sig, at det snarere var brug af håndklæder på badeværelset, som også broderen brugte, der førte til den positive prøve, som Gabriel da Silva Santos afleverede i maj.

Selv om det under alle omstændigheder blev fastslået, at den positive prøve skyldtes såkaldt krydskontaminering - altså indirekte og uforsætlig ‘forurening’ - blev svømmeren idømt et års karantæne.

Den dom er nu omstødt af sportens voldgiftsret, CAS, i Schweiz. I en pressemeddelelse fastslår CAS, at Gabriel da Silva Santos nok har begået en dopingforseelse, men at han ikke bærer skyld for overtrædelsen og ikke har optrådt med uagtsomhed.

En atlet er ifølge regler udstukket af det internationale antidopingagentur WADA til enhver tid ansvarlig for, hvad der findes i hans krop, og derfor har CAS alene besluttet, at Gabriel da Silva Santos slipper for straf.

Han er altså i princippet fortsat dømt for doping.

‘Det konstateres, at Gabriel Da Silva Santos har begået en overtrædelse af antidopingreglerne, som han ikke har bærer skyld for, og som han ikke pålægges nogen karantæne for,’ lyder det i CAS’ afgørelse.

