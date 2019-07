Drama i ferieparadis: Verdensmester redder mand fra døden

Den 37-årige nu tidligere svømmer Filippo Magnini nyder i øjeblikket den italienske sommer på Sardinien, men for et par dage siden blev idyllen brudt for en stund.

Her blev en tur på stranden hurtigt til en redningsmission for vakse Magnini.

På den lokale strand Cala Sinzias opstod der pludselig en nødsituation, da en turist kom i vanskeligheder i vandet. Turisten var ved at drive til havs på et badedyr og havde svært ved at holde sig oven vande. Vennerne til den nødstedte feriegæst fik hurtigt livreddernes opmærksomhed, men Magnini, der selv var ude at svømme med sin partner, var tæt på situationen.

Uden at tøve svømmede han hurtigt turisten i møde og formåede at holde ham oven vande, indtil der kom yderligere hjælp.

Det skriver Corriere dello Sport, som også har snakket med Magnini.

Magnini er på ferie på Sardinien med sin partner, den italienske tv-vært Giorgia Palmas. Foto: Ritzau Scanpix

Heltemodet er blevet rost stort af lokale myndigheder. Selv er den tidligere verdensmester mere afdæmpet.

- Jeg gjorde bare, hvad jeg skulle, siger han og fortsætter om episoden:



- Badegæsten var i store vanskeligheder. På et tidspunkt var han så bange, at han sad fast og slugte en masse vand. Da jeg nåede ham, kunne han ikke snakke. Det var svært at få ham på redningsflåden, så vi fik ham op på en luftmadras, andre badegæster havde i vandet, husker han.

En læge og en ambulance kom hurtigt med hjælp, og turisten måtte en tur på hospitalet dog med livet i behold.

Magnini var dog hurtig til at træde i baggrunden, selvom flere folk - heriblandt turistens familie - kom over og takkede ham.

Den positive opmærksomhed er ellers tiltrængt for italieneren.

I november sidste år sluttede svømmekarrieren ufrivilligt for Magnini, der blev udelukket fra al konkurrence i fire år grundet doping.

Se også: Jørgen Leth på afveje

Se også: Dansker i grimt styrt: Cyklen knækkede midt over