Efter et halvt år: Ansætter ny direktør

Efter næsten et halvt års ventetid har Dansk Svømmeunion ansat en ny direktør.

Unionen skulle ikke langt væk for at finde afløseren for Merete Riisager, der sagde sit job som direktør op i juni.

Valget er nemlig faldet på Allan Nyhus, der allerede blev ansat som medlem af direktionen få uger efter Merete Riisagers opsigelse.

De seneste fire måneder har svømmeunionen brugt på at finde den bedst mulige direktør, og det var altså en person, der allerede var ansat i Idrættens Hus i Brøndby.

Bestyrelsesformand Pia Johansen har en klar idé om, hvilken opgave der venter den nye direktør. Det forklarer hun på unionens hjemmeside.

- Alle skal have mulighed for at lære at svømme. Sådan er det ikke i dag.

- Derfor står Allan over for en strategisk opgave i - sammen med relevante samarbejdspartnere - at udvikle og udvide rammerne for svømme-Danmarks mange forskellige vandaktiviteter, siger Pia Johansen.

De seneste ti år har Allan Nyhus været formand for Hovedstadens Svømmeklub, og siden 2018 har han været medlem af Dansk Svømmeunions bestyrelse.

- Allan bidrager altid med såvel dyb indsigt som vidt udsyn, og han har en både konstruktiv og løsningsorienteret tilgang til opgaverne, siger Pia Johansen, der blev formand i foråret 2021.