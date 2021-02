Efter formands-exit: De må også gå

Det var fint, at Lars Jørgensen i går meldte ud, at han forlader posten som formand i Dansk Svømmeunion.

Men han bør få følgeskab af de sidste bestyrelsesmedlemmer fra den tid, hvor svømmeskandalens efterspil blev fejlagtigt håndteret, blandt andet ved at belønne den fyrede direktør Pia Holmen med fratrædelsespakke, dyr reception og støtte til international toppost.

Det mener såvel en tidligere landsholdssvømmer som en aktuel formandskandidat.

- Når det kun er ham, der går, sidder der stadig en masse gammel kultur tilbage i bestyrelsen, som trækker tråde ud i dansk svømning. De vil gerne starte på en frisk, siger de, men det er det jo ikke, hvis det kun er en, der går, siger den tidligere topsvømmer, Fredrik Seistrup.

Det gør han med adresse til, at to medlemmer af den eksisterende bestyrelse, næstformand Danielle Keller og Allan Nyhus, tilsyneladende agter at fastholde, at de først er på valg i 2022.

De vil således næppe stille deres mandater til rådighed på den kommende generalforsamling i april, kan det konkluderes efter et møde med de 26 klubber, der har fremsendt et mistillidsvotum til den samlede bestyrelse. Det fastholder de stadig, efter at der ikke kunne opnås enighed og en fælles model.

Kasper Ernest, der er ny formandskandidat i Dansk Svømmeunion, håber, at resten af den gamle bestyrelse også vil trække sig. Foto: Audrey de Leval

Netop den problematik er formandskandidat Kasper Ernest også opmærksom på.

- At formanden nu trækker sig, er et vigtigt skridt i den proces, der handler om, at fortiden ikke skal præge fremtiden for dansk svømmesport negativt, siger han.

- Jeg forventer, at der nu kommer et nyvalg til hele bestyrelsen. Så kan medlemsdemokratiet få ordet og sammensætte bestyrelsen med de kræfter, man mener er rigtige der, hvor vi står nu.

- Det er næste vigtige skridt i forhold til at få renset luften, mener Kasper Ernest og tilføjer, at han gerne ser andre kandidater til posten.

Fredrik Seistrup savner, ligesom klubformand Fritz Ganzhorn, noget refleksion fra formanden i det afskedsbrev, der onsdag eftermiddag blev lagt ud på unionens hjemmeside.

- Han siger, at han trækker sig, så der kan komme ro på, men på intet tidspunkt tager han ansvar for al den ballade, der har været. Der bliver ikke taget ansvar for det, der er sket, og den situation, man står i, siger han.

