Efter stormvejr: Trækker sig fra stor post

Lørdag er der ekstraordinær kongres i Det Europæiske Svømmeforbund (LEN), men det bliver uden bestyrelsesmedlem og vicepræsident Pia Holmen.

Den tidligere direktør i Dansk Svømmeunion har således trukket sig og meldt afbud, afslører hun, da Ritzau fredag kontakter hende forud for kongressen.

- Jeg sidder ikke i bestyrelsen længere. Jeg har trukket mig for ganske nylig, siger Pia Holmen, som ikke ønsker at udtale sig yderligere.

På weekendens ekstraordinære kongres i Frankfurt er der blot to punkter på dagsordenen.

Det ene er en afstemning om et mistillidsvotum til den siddende bestyrelse og dermed også Pia Holmen. Hvis der er flertal for et mistillidsvotum, kommer det andet punkt på dagsordenen i spil - en afstemning om en ny bestyrelse.

Hvis det kommer så vidt, er Dansk Svømmeunions nuværende formand, Pia Johansen, på valgsedlen.

Et af Pia Johansens første budskaber, da hun blev valgt som formand i april sidste år, var at opfordre Pia Holmen til at fratræde sin internationale post, og det er nu sket.

- Jeg har stor respekt for hendes beslutning, og jeg kan godt forstå det, siger Pia Johansen, da Ritzau overbringer hende nyheden fredag.

En dramatisk lørdag venter i Det Europæiske Svømmeforbund, hvor der skal stemmes om et mistillidsvotum mod den siddende bestyrelse. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det er ikke nyt for Pia Holmen at træde tilbage fra en post.

I begyndelsen af 2020 fratrådte hun sin stilling som direktør i Danmarks Svømmeunion.

Det gjorde hun, efter at en rapport fra Kammeradvokaten afdækkede ledelsessvigt og stærkt kritisable forhold for de danske elitesvømmere i en periode på ti år.

Kort derefter fik hun opbakning fra Dansk Svømmeunions daværende bestyrelse, da hun stillede op og blev valgt til posten som vicepræsident i LEN.

Opbakningen førte til heftig kritik af Dansk Svømmeunions bestyrelse, og i februar sidste år trådte formand Lars Jørgensen tilbage efter et mistillidsvotum fra 26 klubber.

Tre måneder senere blev Pia Johansen valgt som formand.

Uroen i LEN bunder ifølge Pia Johansen i, at den siddende bestyrelse er meget lukket og uigennemskuelig.

Forud for den ordinære LEN-kongres i september havde 24 lande på forhånd underskrevet en erklæring med et krav om en ekstraordinær kongres med henblik på at erstatte den siddende bestyrelse, der blev valgt i 2020.

Landene ønskede flere midler til talentudvikling og uddannelse, og der var også et bredt ønske om større økonomisk åbenhed.

Således er LEN-formand Paolo Barelli under efterforskning for økonomiske uregelmæssigheder i sit virke.