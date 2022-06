Efter uhyggelige scener: Måtte ikke redde hende

En særlig regel tvang træneren Andrea Fuentes til at redde sin svømmer, da Anita Álvarez besvimede i bassinet ved verdensmesterskaberne i synkronsvømning

Skræmmende billeder af en bevidstløs Anita Álvarez i vandet rullede over skærmen, da der onsdag blev afholdt finale i synkronsvømning ved VM i svømning i Budapest.

Amerikanerens træner - Andrea Fuentes - reagerede prompte og måtte hoppe i bassinet med tøjet på for at redde hende på dramatisk vis. Men et spørgsmål har siden trængt sig på.

Hvorfor slog livredderne ikke til før træneren?

Torsdag kom svaret fra Det Internationale Svømmeforbund (FINA). Livredderne må ganske enkelt ikke tage affære, før de har fået grønt lys fra dommerne, og det var en regel, der svigtede, da Álvarez mistede bevidstheden.

- Ifølge reglerne må livredderne kun hoppe i bassinet efter et fysisk signal fra dommerne, siger vagtchef for VM, Béla Merkely, i en pressemeddelelse ifølge Aftonbladet.

Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

- Det var meget skræmmende. Jeg var nødt til at kaste mig ind, for livredderne gjorde det ikke, sagde Fuentes til AFP umiddelbart efter den voldsomme episode.

Ret skal være ret. Signalet fra dommeren kom til sidst, men fordi livredderne ikke viste tegn på en reaktion, tog træneren altså selv affære.

Den omtalte regel er sat i verden for, at stævner ikke bliver afbrudt af eventuelle misforståelser mellem dommer og livredder.

Ifølge Aftonblandet indrømmer vagtchefen dog, at livredderne ikke reagerede hurtigt nok i situationen, og livredderne var da også i vandet til sidst til at assistere Andrea Fuentes i håndteringen af sin bevidstløse svømmer.

