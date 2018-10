EM-dronning chokerede på direkte tv: Nu forklarer hun den vilde guld-gave

Sarah Sjöströms beslutning om at forære sin EM-guldmedalje væk til en fan, få sekunder efter triumfen blev sikret, skabte både stor begejstring og forundring sidste år. Nu har stjernen forklaret årsagen

Hun har vundet ikke færre end 56 medaljer ved OL, EM og VM.

Men Sarah Sjöstrøm mangler en af dem i sin samling.

EM-guldet på 100 meter butterfly, som den svenske svømmedronning vandt på kortbane i København i sidste år, hænger nemlig hjemme hos en fan.

Det er Sjöstrøm selv skyld i. Men indtil nu har den svenske stjerne ikke forklaret, hvorfor hun gjorde, som hun gjorde, da svømme-stjernen foran rullende tv-kameraer gav sin medalje væk kort efter triumfen i den danske hovedstad i december.

Det sker i et interview i programmet 'Hellenius hörna' (Hellenius hjørne, red.) på svensk TV 4, som Expressen citerer.

- Jeg skulle direkte fra medalje-ceremonien og videre til næste løb, og der ville jeg ikke komme ind med en guldmedalje, siger Sjöstrøm,

I sekunderne inden sin guld-gestus havde svenskeren netop sat sine konkurrenter eftertrykkeligt til vægs i bassinet i Royal Arena, hvor hun med tiden 55.00 sekunder ikke bare tog sejren, men også satte ny EM-rekord.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sarah Shöstrøm har vundet 37 EM-medaljer i karrieren. En af dem ejes af en fan. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Finalen på svenskerens favorit-disciplin blev svømmet kl. 17.28, og da Sjöstrøms program bød på finalen i 50 meter fri allerede klokken 18.15, var der ikke tid til at forlade arenaen.

Og selv om hun havde status som en af de absolut største stjerner ved EM, var det alligevel for meget at ankomme til en finale med guld om halsen.

- Så derfor gav jeg min guldmedalje til en af pigerne, som stod på lægterne og heppede på mig, fortæller hun.

Episoden bar dog ikke kun præg af overskud. Hændelsen kastede således også kritik af sig, eftersom den tidligere svenske landstræner og nuværende ekspert på SVT, Hans Chrunak, var knap så fornøjet over gestusen.

- Jeg har aldrig set noget lignende. Det er noget helt nyt at gøre. Det er jo i og for sig fantastisk, men samtidig devaluerer man lidt værdien af medaljerne, sagde eksperten ifølge Expressen.

- Man kan tolke det som om, at en medalje ved kortbane-EM ikke betyder noget, men forhåbentlig er det bare en fin gestus. Men jeg syntes, at det blev for meget. Det var vældig mærkeligt, sagde Chrunak.

Mærkeligt eller ej, blev den travle sidste dag ved EM en ubetinget succes for Sjöstrøm.

Svenskeren tog således også førstepladsen på 50 meter fri, inden hun fuldendte sit guld-hattrick ved at vinde 4 x 50 meter medley sammen med sine holdkammerater.

Se også: Satte sit ego over alt andet: Du pisser på alle, Blume!

Se også: Blume erkender frygt i rørende interview: - Har været nede på knæ