Emilie Beckmann tager EM-medalje

Emilie Beckmann sørgede for den anden medalje til Danmark ved EM i langbanesvømning i Budapest.

Den danske svømmer var tredjehurtigst, da der blev svømmet finale i 50 meter butterfly søndag aften.

- Jeg kan ikke huske så meget fra løbet. Det var bare hovedet ned, armene rundt, og se hvad der sker, siger Beckmann til TV2 Sport.

Danskeren tilbagelagde de 50 meter i tiden 25,59 sekunder. Dermed var hun knap tre tiendedele af et sekund langsommere end hollænderen Ranomi Kromowidjojo, der vandt EM-guld i tiden 25,30 sekunder.

Mélanie Henique fra Frankrig tog sølvet.

Emilie Beckmann var 0,09 sekunder fra sin personlige rekord i søndagens finale. Dermed viser hun god form frem mod OL, hvor hun er kvalificeret i 100 meter butterfly.

- Den (bronzemedaljen, red.) er jeg helt ekstremt glad for. Det er min næsthurtigste tid nogensinde, og jeg er bare så glad for, at jeg kan være med i det her felt, siger hun.

Jeanette Ottesen havde også kvalificeret sig til finalen søndag, men den erfarne dansker kunne ikke helt følge med de allerhurtigste.

Ottesen sluttede finalen på syvendepladsen i tiden 25,85 sekunder.

Det var Ottesens sidste internationale turnering i de individuelle discipliner.

- Jeg har det godt med, at det er slut. Jeg glæder mig til at sætte et punktum i min karriere, siger hun til TV2 Sport.

32-årige Ottesen siger dog selv, at hun deltager ved OL med den danske holdkap i 4x100 meter fri, som endnu ikke endeligt er kvalificeret til legene.

Emilie Beckmann skal i vandet igen senere søndag, når der svømmes finale i 4x100 meter medley.

Tidligere på ugen fik Pernille Blume en EM-sølvmedalje i 50 meter fri.