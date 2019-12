Den flerfoldige verdensmester Varvara Subbotina var klar til at svare på spørgsmål fra sine fans og følgere, men det blev ikke, som hun havde håbet.

Synkronsvømmeren fik nemlig et spørgsmål, der kom bag på hende.

- Er dine bryster virkelig så store, eller er det bare en foto-effekt?, lød spørgsmålet ifølge Rt.com.

Derpå kunne en utilfreds Subbotina svare skarpt tilbage.

- Jeg vil bare spørge jer om en ting ... Er I seriøse?

- Bruger I hjernen, før I stiller sådan et spørgsmål?

Den 18-årige har tidligere indrømmet, at hendes forhold til de sociale medier var usundt. Træner Tatiana Danchenko havde også sagt til hende, at hun måtte skære ned billederne, for de var for afslørende.

- Jeg blev forbudt at lægge billeder op. Senere blev vi enige om, at det skulle komme an på mine resultater. Hvis jeg præsterer godt kan jeg lave et Instagram opslag, har hun tidligere udtalt.

Over 37.000 følgere kigger gladeligt med i hendes gøren og laden på det sociale medie.

For meget eller helt okay? Døm selv her:

Det russiske stjerneskud strøg ind på synkronsvømmescenen sidste år, da hun vandt to guldmedaljer ved EM, og i 2019 fulgte hun så op med to guldmedaljer ved VM i Sydkorea.

Udover det har hun seks verdensmesterskabet på ungdomsniveau.

