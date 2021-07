EU-politikere vil ophæve omstridt forbud mod badehat

En gruppe politikere i Europa-Parlamentet beskylder dele af det internationale sportssamfund for at være ekskluderende over for personer med anden hudfarve end hvid - særligt sorte kvinder.

Det skriver CNN.

Det sker, efter at Det Internationale Svømmeforbund (Fina) har udstedt et midlertidigt forbud mod en ny badehætte udviklet specifikt til sorte kvinders hår.

I et brev til Thomas Bach og Sebastian Coe, præsidenter for henholdsvis Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og Det Internationale Atletikforbund, fordømmer politikerne forbuddet mod at bruge badehætten ved internationale turneringer og OL.

- Det er et udtryk for stigmatisering af sortes hår og fører til institutionelle uligheder, der især rammer sorte kvinder, står der ifølge CNN i brevet, som er sendt af EU-Parlamentets tværpolitiske gruppe for antiracisme og diversitet.

Den særlige badehætte er udviklet af firmaet Soul Cap fra Storbritannien.

Selskabet har tidligere oplyst til BBC, at Fina ikke vil godkende badehætter udviklet til 'tykt, krøllet og fyldigt hår', fordi hætterne ikke 'følger hovedets naturlige form'.

EU-parlamentarikerne kræver i brevet, at Fina ophæver forbuddet. De opfordrer samtidig Thomas Bach og Sebastian Coe til at sørge for, at lignende sager bliver forhindret.

Fina oplyste 2. juli, at forbundet ville revurdere forbuddet mod de særlige badehætter. Men der er endnu ikke truffet nogen beslutning.

Der er kun fire dage, til OL i Tokyo begynder. Legene varer frem til 8. august.

CNN skriver, at Fina ikke er vendt tilbage på mediets henvendelser.