Fejrede invasionen: Nu udelukkes han

Det koster Evgeny Rylov ni måneders karantæne, at han deltog i en fejring af den russiske invasion af Ukraine

Den russiske svømmer Evgeny Rylov er blevet udelukket i ni måneder.

Han straffes af verdensforbundet Fina for at have deltaget i en fejring af invasionen af Ukraine i marts, skriver Fina på sin hjemmeside.

I perioden har han karantæne fra alle konkurrencer og aktiviteter, der er organiseret af forbundet.

Rylov, der vandt guld i 100 og 200 meter rygsvømning ved sidste års OL i Tokyo, var blandt deltagerne på Luzhniki Stadium i marts.

Her bar han og flere andre atleter et omdiskuteret "Z" på sit tøj, der af Rusland bruges som symbol på det, som landet selv betegner som "en særlig militær operation".

I praksis er det ikke sikkert, at karantænen får den store betydning, for russiske og hviderussiske atleter og ledere bliver ikke inviteret til konkurrencer resten af 2022, gentager Fina fredag.

Dermed vil de heller ikke være til stede ved VM i Ungarn, der afholdes i juni og juli.

Adskillige russere er siden invasionens begyndelse i februar kommet under lup for deres opbakning til krigen og Ruslands præsident, Vladimir Putin.

I marts blev stormesteren Sergey Karjakin udelukket af Det Internationale Skakforbund for at have brudt forbundets etiske retningslinjer.

Mere konkret var forbundet ikke tilfreds med nogle opslag, som Karjakin havde delt på blandt andet Twitter.

Gymnasten Ivan Kuliak har også fået en sag på nakken, efter at han havde et lille "Z" tapet fast på brystet, mens han modtog en medalje ved en World Cup-afdeling i Qatar.

Her har Det Internationale Gymnastikforbund (FIG) indledt en undersøgelse.

I andre sportsgrene er russere og hviderussere også blevet udelukket fra forskellige konkurrencer.

Det gælder blandt andet den prestigefyldte grand slam-turnering Wimbledon, som onsdag meddelte, at tennisspillere fra de to lande ikke er velkomne i år på grund af krigen.