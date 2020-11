Fem uger i boble: - Godt jeg har min kæreste

I den forgangne uge var den Pernille Blume med til at sætte uofficiel verdensrekord på 4 x 100 meter.

På femte uge er den olympiske mester på 100 meter fri fra 2016 sammen med de andre svømmere fanget i en boble i Budapest, hvor International Swimming League afholdes.

Også kæresten, den franske verdensstjerne Florent Manaudou, der vandt OL-guld i 2012, er fanget i boblen, men han er ved at få nok.

- Det begynder at være lidt lang tid...Jeg har haft to fridage på fem uger, og det var rundture på øen, siger Manaudou til Le Parisien.

Den franske avis er taget til den ungarske hovedstad for at mødes med Manaudou på værelset på tredje etage på Thermal Hotel.

- Det er ret specielt. Jeg bliver på værelset, og jeg ser film. Heldigvis har jeg min kæreste, så jeg er ikke den, der skal have mest medlidenhed, siger Manaudou og henviser til, at Blume også er i boblen.

Og faktisk er isolationen nærmest en fordel for Manaudou - og muligvis også Blume.

- At være i boblen tvinger mig til at gøre ting, jeg ikke nødvendigvis ville gøre. Når vi træner hjemme, så går vi i svømmehallen, men så kommer vi hjem igen og bliver normale mennesker. Her på mit værelse tænker jeg svømning , jeg ser videoer og små ting, som jeg ikke ville gøre hjemme i Marseille, siger Manaudou.

Da coronakrisen var på sit hidtil højeste i foråret var Blume og Manaudou isolereret i franskmandens lejlighed i Marseille.

- At tilbringe tiden med en anden 24 timer i døgnet i to måneder i træk er aldrig sundt. Men der er ingen bedre test i et forhold end dette, og selv ikke engang i et etableret forhold vil det give mening at tilbringe så meget tid med hinanden. Men det har været ret bekræftende for mig, sagde Manaudou i maj til Le Parisien.

Manaudou var frem til marts 2019 væk fra svømningen i tre år, fordi han spillede håndbold. Nu kæmper han for at komme tilbage til sit gamle niveau.

I sidste uge fyldte han 30 år og fik den helt store kærlighedserklæring fra Pernille Blume.

Efter opholdet i Budapest vil Manaudou tage hjem tli Marseille i halvanden måned og møde venner. Fra 10.-13.december svømmer han de franske mesterskaber, og så vil han frem for alt sørge for at blive i Europa, fordi han ved en tidligere nedlukning har haft svært ved at komme videre fra Tyrkiet.

Tilbage i september indledte Manaudou og Blume træningen i Tyrkiet frem mod det udskudte OL 2021. Træningslejren i Belek udnyttede de til blandt andet at få kærestetatoveringer, som du kan læse LIGE HER

