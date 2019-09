Fik kræft: Nu har hun slået sindssyg rekord

Den 37-årige amerikaner Sarah Thomas blev tirsdag den første person, som har svømmet over Den Engelske Kanal fire gange uden pause.

Maratonsvømmeren begyndte på den første krydsning af kanalen tidligt søndag og sluttede mere end 54 timer senere - efter at have krydset farvandet fire gange, rapporterer BBC.

Tidligere har tre svømmere krydset Den Engelske Kanal tre gange uden stop.

Sarah Thomas, som sidste år blev behandlet for brystkræft, har dedikeret sin bedrift til 'alle de overlevende derude'.

Hun siger, at hun brugte svømningen som middel til at klare sig gennem kræftbehandlingen.

Det var beregnet, at Sarah Thomas skulle tilbagelægge en samlet strækning på knap 129 kilometer (80 miles), men på grund af stærk tidevandsstrøm og tidevandsbølger kom hun næsten til at svømme 209 kilometer (130 miles).

- Det er en triumf. Hun har testet grænserne for menneskelig udholdenhed, siger den officielle kontrollant af rekordforsøget, Kevin Murphy.

- Det er overvældende og fantastisk inspirerende. Vi var alle meget bevægede til sidst, tilføjer han.

Thomas fejrede sin rekord i Dover - med champagne og chokolade, rapporterer BBC.

Hun svømmede nonstop i 54 timer og 10 minutter.

Hun svømmede over Den Engelske Kanal første gang i 2012 og igen i 2016.

Hun skrev forud for rekordsvømningen på Facebook lørdag, at hun havde ventet i to år på denne svømning.

- Er jeg 100 procent i form? Nej, men jeg er i den bedst mulige form for mig lige nu, og efter det, som jeg har været igennem, så har jeg mere ild og kamp i mig end nogensinde før.