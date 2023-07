Fire af fem VM-svømmere jagter hurtig OL-kvalifikation

Næste år er der OL i Paris. Men allerede nu begynder legene at fylde på lystavlen hos Danmarks bedste svømmere.

VM på langbane i japanske Fukuoka, som begynder natten til søndag dansk tid, er nemlig første mulighed for at sætte den tid, der skal sikre OL-billetten.

For Thea Blomsterberg, Helena Rosendahl Bach, Emilie Beckmann og Julie Kepp Jensen er målet at sikre kvalifikationen allerede nu, mens Signe Bro, der satser mest på 100 meter fri, er mere tilbagelænet.

- Jeg har ikke fokus på at kvalificere mig til OL nu. Hvis det sker, så siger jeg ikke nej tak til billetten, men jeg fokuserer bare på at svømme hurtigt.

- Jeg har været under kravtiden tidligere, og det er rart at vide, men det er ikke de baner, jeg tænker i lige nu. Jeg vil bare gerne svømme et fedt VM, siger Signe Bro.

Den danske trup har varmet op til VM med en træningslejr i Nagano. Over en bred kam beretter svømmerne om gode forberedelser - med undtagelse af Julie Kepp Jensen.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg har haft fremragende forberedelser. Jeg har haft en skade, som jeg har kæmpet med de seneste måneder, siger hun.

- Jeg er ved at være ovre skaden nu, men jeg føler ikke, jeg kan sige, at jeg har de og de forventninger. For jeg ved overhovedet ikke, hvad jeg skal forvente. Jeg går ind med åbent sind og prøver at svømme, så godt jeg kan.

Hun satser dog alligevel på at gøre sig fortjent til en OL-billet i 50 meter fri.

- Det kunne være vildt fedt at få den hakket af, så man kan få ro på. Men jeg er også afklaret med, at det ikke er sikkert, at det sker.

- Jeg ved ikke, om jeg forventer det 100 procent, men jeg har en forventning om, at jeg kan, hvis jeg rammer løbet. Men jeg ved ikke, hvor meget skaden har påvirket mig. Det ved jeg først, når jeg har svømmet, siger hun.

Thea Blomsterberg er den eneste af de fem, der endnu ikke har været til OL. Ikke desto mindre er hun et af de bedste bud på en dansk medalje næste år.

Ved Danish Open i april var hun flyvende og satte den indtil da hurtigste tid i verden i år på distancen 200 meter bryst. Tiden havde været nok til sølv ved VM sidste år og til guld ved EM sidste år.

- Det er en kæmpe drøm at komme til OL. Det vil være en kæmpe motivationsfaktor det næste år, hvis jeg kan tikke den af allerede nu, siger Thea Blomsterberg, som håber at forbedre sig ved VM.

- Det er forventningen at svømme hurtigere end ved Danish Open, siger hun.

Hun påpeger imidlertid også på, at det er første gang hun skal svømme VM på langbane, og at hun generelt er uprøvet på den allerstørste scene.

- Jeg har en god mavefornemmelse. Men selvfølgelig kommer jeg til at blive nervøs. Jeg er heldig, at jeg prøvede at svømme med nogle af topnavnene i december ved VM på kortbane.

- Det betyder, at jeg er bedre rustet nu, for jeg kunne godt mærke, at jeg blev lidt slået ud af at svømme med så mange af mine idoler, siger Blomsterberg.

Helena Rosendahl Bach er første dansker i bassinet. Hun svømmer indledende heat på 100 meter butterfly klokken 04.29 natten til søndag dansk tid.