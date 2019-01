Fire på spring til at afløse Rikke Møller

Verdensrekordholderen Rikke Møller Pedersens stop har efterladt et hul, men hullet er dog ikke så stort, at Dansk Svømmeunion har tænkt sig at neddrosle drømmen om at stille med en stærk kvartet i 4x100 m medley til OL i Tokyo 2020.

Her skal Danmark som bekendt forsvare de overraskende bronzemedaljer fra Rio de Janeiro.

Kvartetten Mie Ø. Nielsen, Rikke Møller Pedersen, Jeanette Ottesen og Pernille Blume var endda kun det yderste af en negl fra at snuppe sølvet, da Australien som to'er kun slog Danmark med 0,01 sekunder, mens OL-guldvinderne USA som andre gange tidligere var i en klasse for sig.

Allerede i april skal der findes en afløser, når der svømmes Danish Open i Bellahøj om billetterne til sommerens VM i Sydkorea, hvor Danmark med en 12. plads kan sikre sig en kvoteplads til næste års OL i Tokyo.

Sportschef Lars Green Bach har fire emner på blokken til at svømme den anden tur, som er 100 m brystsvømning.

Artiklen fortsætter under billederne

Fynske Mathilde Schrøder er et emne til at afløse Rikke Møller Pedersen. Foto: Jens Dresling

Josephine Pedersen er et andet bud til 4x100 m medleyholdet. Foto: Jens Dresling

Det drejer sig om Thea Blomsterberg, Anna Wermuth, Matilde Schrøder og Josephine Pedersen.

- Heldigvis foregår der en fin talentudvikling ude i klubberne, og Rikkes stop kan gå hen og kan vise sig at udvikle sig positivt, siger Lars Green Bach.

Tidligere har Danmark måtte ændre på kvartetten, da Jeanette Ottesen tog en pause på grund af familieforøgelse og blev erstattet af Emilie Beckmann, der har vist sig at være en fin erstatning..

- Vi har ikke ændret på vores mål om at få hold med på kvindesiden både i 4x100 m medley og 4x100 m fri, siger Lars Green Bach.

Se også: Trods adskillige VM-medaljer: Derfor skuffede Danmark

Ros til Blume: Hun tør gøre tingene på sin egen måde

Se også: Satte sit ego over alt andet: Du pisser på alle, Blume!