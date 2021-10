Fjerner passage i bog

Jeanette Ottesens selvbiografi, 'Fri' har fået masser af omtale siden udgivelsen, men hovedpersonen havde givetvis helst været fri.

Kritikken er nemlig regnet ned over svømmestjernen på grund af nogle afsnit, der omhandler mobning af svømmekollegaen Lotte Friis.

Nu svarer Lotte Friis: 'Det er ikke ok'

Og nu kan DR Detektor afsløre, det er forkert, når Ottesen i bogen skriver, at hun efter mobningen af Lotte Friis har arbejdet aktivt som ambassadør for anti-mobning hos organisationen MOT.

'I dag er jeg ambassadør for en anti-mobbeorganisation, og jeg kan slet ikke tænke en værre tanke, end at min datter Billie-Mai bliver mobbet,' lyder det i 'Fri'.

Men overfor DR Detektor forklarer MOT's administrerende direktør, Stine Grøn, at det ikke er en decideret antimobnings-organisation, selvom det i en oversigt over MOT's resultater på hjemmesiden blandt andet hedder, 'at MOT reducerer hyppig mobning og reducerer ekskludering'.

'Når vi skal beskrive 'MOT', så siger vi, at vi er et træningsprogram til unge. Vi er en trivselsfremmende organisation, der arbejder med unge. Men jeg kan godt forstå, at folk misforstår det engang imellem', siger hun til Detektor.

Stine Grøn har i Ekstra Bladet omtalt Ottesen som en 'super ambassadør'. Men overfor Detektor afviser hun, at Jeannete Ottesen har været involveret direkte i antimobnings-aktiviteter under MOT's vinger.

Jeantte er kommet ud i en regulær shitstorm efter udgivelsen af 'Fri'. Foto: Gyldendal

Både Gyldendal og Jeanette Ottesens agent bekræfter overfor Detektor, og beskriver det som en redaktionel fejl.

Hos Gyldendal siger forlagschef Michael Jannerup, at man derfor vil ændre passagen i senere oplag.

Lotte Friis har forklaret, at hun føler sig udstillet af bogen, og at Jeanette Ottesen uretmæssigt deler hendes historie. Jeanette Ottesen har undskyldt overfor Lotte Friis, og indstillet alle sine medieaktiviteter.

Sexet og bizar bog

