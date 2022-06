Forbund byder transkønnede velkommen

Inden længe vil internationale svømmekonkurrencer formentlig ikke kun være opdelt i kvinder og mænd.

Søndag oplyser Det Internationale Svømmeforbund (Fina), at man har vedtaget en ny politik angående kønsinklusion. Den indebærer blandt andet, at man vil arbejde på at lave en såkaldt 'åben kategori', hvor transkønnede kan konkurrere mod hinanden.

Samtidig har Fina vedtaget regler for, hvilke krav der er for, at man som transkønnet kan deltage i kvindekategorien. For at kunne det skal man have startet sit kønsskifte, før man er fyldt 12 år, lyder det.

- Vi er nødt til at beskytte vores atleters rettigheder til at konkurrere, men vi skal også beskytte retfærdigheden i konkurrencerne ved vores stævner, især i kvindekategorien, siger Fina-præsident Husain Al-Musallam på forbundets hjemmeside.

Han lægger op til, at svømmerne selv skal være med til at danne rammerne for den nye 'åbne' kønskategori.

- Fina vil altid byde enhver atlet velkommen. Skabelsen af en åben kategori vil betyde, at alle har mulighed for at konkurrere på eliteniveau. Dette er ikke set før, så Fina er nødt til at være bannerfører.

- Jeg vil gerne have, at alle atleter føler sig inkluderet i at kunne være med til at udvikle idéer i denne proces, siger Al-Musallam.

Fina vedtog de nye regler søndag på en ekstraordinær generalforsamling i Ungarns hovedstad, Budapest, hvor der i disse dage afholdes VM i svømning. 71,5 procent af de fremmødte stemte for de nye regler, oplyser Fina.

Fina er ikke det eneste internationale forbund inden for sport, som på det seneste har drøftet sine regler vedrørende transkønnede.

Fredag meddelte Det Internationale Cykelforbund (UCI), at reglerne for transkønnede ryttere blev strammet. Frem over skal eliteryttere, der skifter køn, således i 24 måneder fremvise testosteronniveauer, som ligger under forbundets tilladte grænse.

Tidligere var den periode 12 måneder, og de nye regler gælder fra 1. juli. Samtidigt har UCI halveret sin grænse for det tilladte testosteronniveau.